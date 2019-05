Na prezenty komunijne zamierzamy wydać więcej niż przed rokiem. Co za to kupimy?

- Wśród najpopularniejszych prezentów komunijnych lider pozostaje niezmienny od lat. To kategoria z rowerami. Tuż za nią znalazły się produkty takie jak deskorolki oraz dewocjonalia. Na kolejnych miejscach wylądowały: hulajnogi, aparaty fotograficzne, konsole do gier. Ranking zamykają przedmioty z takich kategorii jak słuchawki, drony, klocki - wymienia Tomasz Jankowski.

- To zasługa coraz bogatszej oferty produktów, krótszego czasu wysyłki i najważniejsze - bardzo nowoczesnego i prostego procesu zakupowego. Wystarczy kilka kliknięć w smartfonie, aby zamówić produkt - tłumaczy Tomasz Jankowski, PR menedżer serwisu Ceneo.pl.

Pierwszy etap przygotowań do uroczystości komunijnych ruszył w całym kraju już w połowie kwietnia. Na brak pracy nie mogły wówczas narzekać przede wszystkim sklepy internetowe, bo - jak wynika z najnowszej analizy serwisu Ceneo.pl, w porównaniu do ubiegłego roku zainteresowanie kupnem prezentów w sieci wzrosło o blisko 30 proc.

Jak wynika z kolei z badań, przeprowadzonych na zlecenie sieci sklepów RTV Euro AGD, wśród klientów przygotowujących się do uroczystości komunijnej swojej pociechy, zainteresowaniem cieszyć się będą w tym roku także tablety (ich zakup planuje aż 13 proc. ankietowanych). Co czwarty badany uznał natomiast, że najwygodniejszym rozwiązaniem będzie wręczenie gotówki, aby dziecko mogło samo wybrać i kupić sobie wymarzony prezent.

Jakie prezenty na komunię? Zmieniają się trendy

- Wiele osób ma wątpliwości, jaki prezent na komunię jest stosowny i atrakcyjny dla dziecka. A z drugiej strony trendy zmieniają się tak szybko, że trudno nadążyć za potrzebami młodych ludzi – wyjaśnia Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu w RTV Euro AGD.

MODA KOMUNIJNA kiedyś i dziś. Jak dawniej ubierano dzieci do Pierwszej Komunii Świętej?

W klasyfikacji popularnych upominków z okazji pierwszej komunii świętej wysoko znajdują się również zegarki. Ich zakup, podobnie jak w przypadku tabletów, planuje 13 proc. badanych.

- Zegarki tradycyjne powoli zastępowane są przez smartwatche - mówi Iwona Pawełek, menedżer produktu w RTV Euro AGD. - Zwłaszcza, że w ofercie są nie tylko smartwatche z szeroką gamą profesjonalnych funkcji, ale i dużo tańsze rozwiązania dla dzieci, dostępne w wielu kolorach. Rodzice często decydują się na taki zakup, bo dzięki funkcjom lokalizatora GPS mogą sprawdzić, gdzie znajduje się ich dziecko, a dodatkowo wiele zegarków umożliwia także stały kontakt rodzica z dzieckiem. Cel jest prosty - pozwolić dzieciom na więcej swobody, jednocześnie nie narażając ich bezpieczeństwa.

Średnia cena prezentów zależna jest od rodzaju podarunku – najmniej badani planują wydać na pamiątki religijne (ok. 200 zł), a najwięcej na konsole do gier, hulajnogi elektryczne i laptopy (odpowiednio ok. 1100 zł, 1120 zł oraz 1900 zł).

Zdecydowana większość (94 proc. ankietowanych) zamierza zapłacić za prezenty na komunię z własnych środków, a 5 proc. chce sięgnąć po pożyczkę.