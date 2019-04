Na Pomorzu do teatru i muzeum za darmo w czasie strajku nauczycieli

Jeśli 8 kwietnia 2019 r. dojdzie do strajku w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, uczniowie będą mogli nieodpłatnie skorzystać z oferty jednostek kulturalnych samorządu województwa pomorskiego. To odpowiedź marszałka Mieczysława Struka na apel rodziców, którzy zwrócili się do samorządowców o wsparcie strajku pracowników oświaty.

Piotr Hukalo