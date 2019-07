Na półkach gdyńskich aptek wciąż brakuje leków. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wzywają rząd do zajęcia się kryzysem

Wszystko przez braki w hurtowniach. Trójmiejscy posłowie KO przeprowadzili kwerendę w gdyńskich aptekach. Według nich, problem z dostępnością leków niezbędnych do leczenia nadciśnienia, chorób związanych z tarczycą czy cukrzycą, nie został rozwiązany.

- Taka sytuacja w wolnej Polsce, jeszcze nigdy nie miała miejsca - mówił Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej. - Wbrew zapewnieniom rządzących, sytuacja kryzysowa, która trwa już od dłuższego czasu, nie zmienia się. Wzywamy rząd do zajęcia się tą sytuacją i zaproponowania rozwiązań, które będą skuteczne.

Wielu chorych niedostępne w Polsce lekarstwa kupuje zagranicą. Minister zdrowia jeszcze niedawno zapewniał, że leki są już w Polsce i czekają tylko na dostarczenie ich do hurtowni. Przedstawiciele KO zaznaczają, że odpowiedzi od ministra, na pytanie o aktualną sytuację leków, nie doczekali się do dzisiaj. - Dwa tygodnie temu zapytałam ministra zdrowia, co się będzie działo z lekami, których w tej chwili brakuje - zaznaczała Ewa Lieder, posłanka Nowoczesnej. - Czy spotykają się z firmami farmaceutycznymi i poprosiłam o odpowiedź na piśmie. Pan minister w telewizji ogłasza, że z lekami nie ma problemów, wystarczy przejść się do innej apteki. Moje dwie córki, mama i ja również bierzemy Euthyrox na niedoczynność tarczycy. Byliśmy w wielu aptekach, nigdzie go nie ma.