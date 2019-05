Na Polance Redłowskiej wybrano kundelka roku ZDJĘCIA

Przez ponad dwie godziny trwały konkursy w różnych kategoriach: sztuczki, całuśniak, historia adopcji, pies podobny do opiekuna, czy zakręcone ogony. -To najpiękniejszy pies na świecie - mówią nam Pani Patrycja i Pan Karol, opiekunowie Loli, która zajęła 3 miejsce w kategorii Kundelek Roku. - Na początku było trudno, była bardzo małym szczeniaczkiem jak do nas trafiła, miała 6 tygodni. Została porzucona w lesie, nie miała matki i musiała się wszystkiego sama nauczyć, łącznie z miłością. Jej pierwszym pokarmem była butelka, drugim karma, a trzecim meble. Jest naszym szczęściem i promyczkiem w ciągu dnia. Nigdy nie miałem psa i nie wiedziałem, że uczucie czekającego psa w domu jest takie fantastyczne. Kiedy się cieszy i kiedy możemy z nią wyjść na spacer i dać jej szczęście. To nasza najlepsza przyjaciółka.

Celem wydarzenia, oprócz dobrej zabawy, było propagowanie adopcji psów ze schroniska, które radośnie uczestniczyły w konkursach. Wszystkie czworonogi z Ciapkowa pokazały, że znakomicie odnajdują się w mieście, wśród ludzi i zwierząt. - Frekwencja zdecydowanie przerosła nasze oczekiwania. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedzieliśmy, ile osób przyjdzie, ponieważ to pierwsza impreza tego typu, którą organizujemy w Gdyni. Jesteśmy zachwyceni, że tyle osób razem z nami się bawiło. Dzisiaj najważniejsi byli nasi bohaterowie, czyli wspaniałe kundelki. Każdy z tych psiaków jest ‘wieloowocowy”, także wybór dla jury był niezwykle trudny. Jednym ze zwycięzców została Mathea – nasz kundelek z Ciapkowa, starsza 12-letnia sunia. To fantastyczny pies, który szuka domu. Choruje na przewlekłą niewydolność nerek, którą na szczęście udało nam się ustabilizować. W tej chwili jedyne czego jej brakuje, to kochająca rodzina.