Na niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic płk. Dąbka i Staniewicza na Pogórzu będzie zamontowana sygnalizacja

Pozytywną dla mieszkańców decyzję ogłosił wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk po wizji lokalnej w terenie.

- To jest dla nas świetna informacja - mówi Tomasz Krowecki, mieszkaniec Pogórza. - Jesteśmy wdzięczni samorządowcom za szybką reakcję. Rzadko zdarza się, aby jeden z urzędników najwyższego szczebla z Ratusza pofatygował się w takiej sprawie do peryferyjnej dzielnicy Gdyni i osobiście sprawdził na miejscu, jakie są problemy i obawy mieszkańców. Zazwyczaj wysyłani są szeregowi pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni, którzy nie mają żadnej mocy decyzyjnej. Rozwiązanie problemu i podjęcie odpowiednich kroków przeciąga się wówczas miesiącami.

W przypadku ostatnich, mało przyjemnych wydarzeń na ul. płk. Dąbka stało się jednak inaczej. W pierwszej połowie tego miesiąca na skrzyżowaniu z ulicą Staniewicza dwie kolejne osoby zostały potrącone przez samochód i poważnie ranne. Leczenie, rehabilitacja i dojście do zdrowia trwały będą miesiącami. Mieszkańcy kolejny raz zaczęli podnosić argumenty, że na ul. płk. Dąbka jest niebezpiecznie. Marek Łucyk, najmłodszy stażem wiceprezydent Gdyni, uznał, że tego już za wiele. Zaprosił kilka dni temu na wizję lokalną w tym miejscu nie tylko swoich podwładnych z ZDiZ, ale postanowił wysłuchać także opinii mieszkańców i przede wszystkim ekspertów z policji. Efektem były natychmiastowe i długo oczekiwane przez lokalną społeczność decyzje.

Wiceprezydent obiecał światła

- Przekazujemy środki do ZDiZ i rozpoczynamy projektowanie - poinformował uczestników wizji lokalnej w terenie Marek Łucyk. - Nie czekamy na umowę drogową, tylko robimy swoje. Okazuje się, że na podstawie statystyk policji to miejsce jest jednym z najniebezpieczniejszych na Pogórzu. Ale to się zmieni. Po dyskusji, spotkaniu z ZDiZ i policją, została podjęta decyzja, że rozpoczynamy przeprojektowanie tego skrzyżowania, łącznie z budową sygnalizacji świetlnej, po to, żeby mieszkańcy Gdyni mieli bezpieczne przejście do domu.

Z takiego rozstrzygnięcia satysfakcji nie ukrywali nie tylko lokatorzy bloków na Pogórzu, ale także policyjni eksperci. Chwalili projekt zaproponowanych zmian.

- Ma powstać skrzyżowanie o ruchu kierowanym - mówi asp. sztab. Adam Rzechuła, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. - Uważamy, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym miejscu. Analizy wskazują, że kilkukrotnie dochodziło tu do poważnych wypadków. Ostatnio w tym miejscu został śmiertelnie potrącony pieszy, dlatego zmiany są potrzebne.

Na dwóch skrzyżowaniach w niebezpiecznej okolicy, ul. płk. Dąbka z ul. Derdowskiego i ul. Sikorskiego, już wcześniej zamontowano sygnalizację świetlną. Trwa budowa kolejnej, na wysokości ul. Porębskiego i Traugutta. Inwestycję współfinansuje gmina Kosakowo. Przejście dla pieszych między ul. Sikorskiego, a Staniewicza, po śmiertelnym wypadku w tym miejscu przebudowano w taki sposób, by do minimum ograniczyć prawdopodobieństwo potrącenia pieszego.

- Miejmy nadzieję, że na obiecaną sygnalizację świetlną nie będziemy czekać zbyt długo i pojawi się najpóźniej za kilka miesięcy - mówi Tomasz Krowecki z Pogórza. - To jest niezwykle istotne. Od dawna mieszkańcy i radni dzielnicy wskazywali, że w okolicach galerii Szperk ruch zrobił się bardziej intensywny i jest niebezpiecznie.