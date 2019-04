MSC Poesia już wkrótce w Gdyni. Wypłyń na jego powitanie! [KONKURS]

Gdynia - najciekawsze atrakcje

Powstało "z morza i marzeń" najmłodsze miasto w Trójmieście jest coraz bardziej popularnym wyborem turystów. Nic w tym dziwnego! Gdynia ma do zaoferowania bardzo ciekawą ofertę atrakcji i miejsc, które warto zobaczyć. Sprawdźcie co czyni te morskie miasto tak wyjątkowym i co koni...