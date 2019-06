MŚ U20. Polacy walczyli, ale większą jakość mieli Włosi. Biało-czerwoni pożegnali się z mistrzostwami świata [zdjęcia]

- To będzie świetny mecz - zapowiedział Jacek Magiera, selekcjoner reprezentacji Polski.

Biało-czerwoni zanotowali swój najlepszy występ podczas tych mistrzostw świata do lat 20, ale to było zbyt mało, aby awansować do ćwierćfinału. Nasi piłkarze starali się grać szybko, stosować pressing, ale nie ustrzegli się błędów. Wyjątkowo słabe spotkanie rozegrał pomocnik Lechii Gdańsk, Tomasz Makowski, któremu brakowało dokładności i grał zbyt chaotycznie, podawał niecelnie. Na początku spotkania dobrej okazji nie wykorzystał Marcel Zylla, a potem były dośrodkowania w pole karne, ale brakowało wykończenia.

W 37 minucie po dośrodkowaniu w pole karne piłka trafiła w rękę Dominika Steczyka. Karny. Do piłki podszedł Andrea Pinamotni i podcinką w środek bramki strzelił - jak się później okazało - zwycięskiego gola. Włosi mogli podwyższyć wynik tuż przed przerwą, ale świetnej okazji nie wykorzystał Gianluca Scamacca.

Druga połowa była znacznie lepsza w wykonaniu Polaków, którzy nie mieli już nic do stracenia. Znakomitą okazję do wyrównania miał Zylla, ale przegrał pojedynek sam na sam z włoskim bramkarzem, Alessandro Plizzarim. Polacy atakowali z coraz większym animuszem i desperacją, ale brakowało szczęścia i jednak trochę umiejętności. Stąd trudno było o wypracowanie czystej sytuacji bramkowej. Świetnym strzałem popisał się rozgrywający bardzo dobry mecz Michał Skóraś, ale Plizzari nie dał się pokonać. Piłka nie wpadła do bramki także chwilę później po kolejnej akcji Skórasia. Rozpaczliwe ataki nie przyniosły efektu i Polacy przegrali i zakończyli udział w turnieju. Biało-czerwoni zagrali podczas mundialu cztery mecze, ale bramki potrafili strzelać tylko w spotkaniu z reprezentacją Tahiti. Włosi w ćwierćfinale zagrają w Tychach zw zwycięzcą meczu Argentyna - Mali.