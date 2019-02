Można już zapisywać się na bezpłatne badania mammograficzne w Gdyni. To oferta skierowana do kobiet

Regularne poddawanie się takim badaniom, jak przekonują lekarze, jest najskuteczniejszą metodą, pozwalającą medykom wygrać walkę ze śmiertelnie groźnym dla kobietrakiem piersi.

Do badania uprawnione są panie, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także nie miały wykonanej mammografii w ramach programu w ciągu ostatnich dwóch lat lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie dwunastu miesięcy. Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz

Przy rejestracji telefonicznej Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wszystkie panie, które zdecydują się wziąć w nim udział, otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków.

Badanie wykonane zostanie przez wyspecjalizowany i doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane będą przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami. Dlatego lekarze proszą o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Rak piersi zabija co roku w Polsce aż kilkanaście tysięcy kobiet. Ważne jest, aby go wcześnie wykryć, gdyż wtedy da się go wyleczyć.