"Mowa ptaków" znajdzie się jednak w konkursie Głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Mowa ptaków" wraca do festiwalowej gry. Film znajdzie się jednak w Konkursie Głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Komitet Organizacyjny zdecydował o włączeniu nie tylko tego filmu do konkursu ale także trzech pozostałych, rekomendowanych przez Zespół Selekcyjny. Poza filmem Xawerego Żuławskiego w konkursie znajdą się także: „Interior”, reżyseria: Marek Lechki, „Supernova”, reżyseria: Bartosz Kruhlik i „Żużel”, reżyseria: Dorota Kędzierzawska.

Burza wokół "Mowy ptaków" rozpętała się przed kilkoma dniami, kiedy Komitet Organizacyjny podjął decyzję o niezakwalifikowaniu do konkursu festiwalu. Odezwali się krytycy, którzy film oglądali i w ostrych słowach pisali, że to skandal, hańba. Zachwytu nad filmem nie kryła Karolina Korwin-Piotrowska, która napisała, że to "Film wściekły na Polskę". "Wyjątkowy film" - chwaliła z kolei Katarzyna Janowska. Inni pisali, że "Film mógł skonfundować komisję".

Xawery Żuławski, który do tej pory zrealizował m.in. głośną Wojnę polsko-ruską" znalazł się tym w samym środku wojny polsko-polskiej rodzimej kinematografii.

Bo oświadczenie krytykujące selekcję filmów wydała też Gildia Reżyserów Polskich. Zdaniem sygnatariuszy listu wybór produkcji na tegoroczny festiwal jest kolejnym dowodem na rezygnację organizatorów festiwalu z artystycznych priorytetów na rzecz "branżowych" układów".

Do sytuacji odniósł się także dyrektor naczelny festiwalu Leszek Kopeć, wskazując, że niezakwalifikowanie "Mowy ptaków" było zgodne z regulaminem imprezy.