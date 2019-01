Mocne apele ludzi kultury i najbliższych prezydenta Adamowicza o WOŚPIE. „Jurku, zmień swoją decyzję i graj z nami dalej!”

Fundacja WOŚP wystosowała oficjalne oświadczenie w sprawie apeli internautów i gwiazd. Autorzy podkreślają, że są wdzięczni za okazane zainteresowanie, ale jednocześnie proszą o skierowanie uwagi na rodzinę Pawła Adamowicza. Na dyskusje o przyszłości WOŚP jeszcze przyjdzie czas.

Drodzy Przyjaciele,

Jesteśmy, wszyscy w Fundacji, a przede wszystkim Jurek, wzruszeni, poruszeni i wdzięczni za Wasze przeogromne wsparcie dla nas i dla Jurka. Bardzo chcielibyśmy każdemu z Was odpowiedzieć i osobiście podziękować za każdą wiadomość, za każdy komentarz, za każdy mail, za każdy sms, czy też za każdy wyraz wsparcia umieszczony na ogrodzeniu naszej Fundacji. Wszystkie te sygnały w przeogromnej ilości i sile skierowaliście w naszą stronę, każdy ma w sobie ogromną moc emocji, przyjaźni i bardzo wzmacnia naszego ducha.

(…) Mamy jednak wielką do Was prośbę. Słyszymy o wiecach, manifestacjach, akcjach skierowanych w naszą stronę. Jesteśmy Wam w sposób nieograniczony wdzięczni. Jednak w tej chwili to nie my i nie Jurek najbardziej Was potrzebujemy. Największą tragedię przeżywają teraz bliscy ś.p. prezydenta Pawła Adamowicza, jego rodzina, współpracownicy, przyjaciele, mieszkańcy Gdańska. W tej chwili to oni najbardziej potrzebują wsparcia i to oni muszą poczuć, że w obliczu tego koszmaru nie są osamotnieni.