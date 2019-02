Młodzi Ponad Podziałami. W środę, 6 lutego odbędzie się marsz ulicami Gdańska. Uczniowie trójmiejskich szkół przeciw nienawiści i podziałom

Wysoki poziom agresji w debacie publicznej, nawoływanie do przemocy w internecie, nienawiść w polityce - to zmotywowało uczniów do wyrażenia sprzeciwu wobec takich zjawisk.

- Inicjatorką projektu jest Julia - maturzyska z III LO w Gdańsku. Obecnie nad projektem pracują uczniowie szkół średnich z Gdańska, Gdyni i Sopotu. - mówi Maciej Hoffmann, zaangażowany w akcję. - Organizujemy w Gdańsku Marsz Ponad Podziałami. Ma on na celu okazanie sprzeciwu wobec mowy nienawiści i braku szacunku do drugiego człowieka.

Na profilu Młodzi Ponad Podziałami uczniowie prezentują postulaty, które mają sprowokować do refleksji.

Czas wziąć sytuację w swoje ręce i działać. To MY mamy największy wpływ na to jak będzie wyglądać nasze otoczenie, dlatego powiedzmy głośno co nam się nie podoba i jak chcemy to zmienić! Udowodnijmy, że młodzi ludzie też potrafią i nie są obojętni!

- możemy tam przeczytać.

"Wspólne działanie to podstawowa wartość obywatelska, oparta na szacunku i zaufaniu. Tworzy podstawy bezpieczeństwa i ładu społecznego" - słowami śp. Pawła Adamowicza rozpoczyna się film, w którym wypowiadają się trójmiejscy uczniowie.

Z jakimi postulatami wychodzą Młodzi Ponad Podziałami?

1. Apelujemy o podwyższenie poziomu debaty publicznej

2. Zwracamy się do polityków o zaprzestanie celowego pogłębiania podziałów społeczeństwa

3. Żądamy niezależnych, obiektywnych mediów publicznych

Czy okaże się, że marsz będzie początkiem zmiany i młodzi ludzie zaangażują się w pozbawione podziałów działanie na rzecz podniesienia poziomu debaty publicznej? W Polsce znajdą się szkoły chętne do dołączenia do trójmiejskich uczniów?

- Obecnie skupiamy się na promocji marszu, a także dopilnowaniu wszelkich kwestii logistycznych. Po zakończeniu akcji planujemy zebranie, na którym podsumujemy naszą inicjatywę i ustalimy co dalej. - mówi Maciej Hoffmann. - Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w marszu opuszczą lekcje, by móc się na niego udać. Przypominam, że ma on charakter protestu. Osoby nieletnie zachęcamy do posiadania zgody na uczestnictwo od rodziców. Można ich też zabrać ze sobą, to w końcu marsz dla wszystkich - dodaje.

Jako młodzi ludzie czujemy potrzebę, by na nowo zatroszczyć się o przyszłość naszej Ojczyzny. Jesteśmy świadomi różnic, ale problemem jest rozmowa i brak wzajemnej tolerancji. Narzucamy swoje przekonania innym i nie próbujemy zrozumieć czyjegoś punktu widzenia. Rodziny, które dzielą się przy stole przez politykę, młodzi, którzy boją się mówić o swoich poglądach, orientacji seksualnej, czy potrzebach. Dlaczego mamy mieć możliwość opowiadania się tylko za jedną opcją polityczną? Nie potrafimy przyznać racji innym, bo nasz honor i wizerunek jest dla nas ważniejszy niż prawda i wartości. Uznajemy bezkrytycznie autorytety, kreujemy posągi odlane z brązu. Zapominamy, że nikt nie jest idealny ciągle krytykując innych, a jednocześnie sami nie umiemy przyjąć żadnej krytyki do siebie. Co się dzieje z kulturą języka? Czy rzeczywiście zapomnieliśmy jak powinno się rozmawiać z drugim człowiekiem? Młodzi też mają uszy i oczy, dlatego to jest moment, w którym mówimy dość. Chcemy pokazać, że stanowimy siłę, że możemy być przykładem i potrafimy być aktywni. Żeby coś zmienić, najpierw należy zacząć od siebie, a więc zacznijmy! Jako grupa młodzieży apelujemy o zmiany, o solidarność społeczną i wzajemne poszanowanie. Chcemy wierzyć, że jesteśmy ponad, dlatego pokażmy, że może być inaczej. - Młodzi Ponad Podziałami

- Nie musimy się kochać - mówi Maria z III LO na początku filmu. Później słyszymy wypowiedzi uczniów z gdańskich szkół. Wszystkie prowadzą do jednej konkluzji - musimy próbować zrozumieć się nawzajem, bez rozróżniania na lepszych, bez zmuszania do tego, by się lubić, ale powinniśmy robić wszystko, żeby się nawzajem szanować.

Po śmierci Pawła Adamowicza w mediach nawoływano do powstrzymania się od mowy nienawiści. Przez kilka dni od ataku mieszkańcy Gdańska i nie tylko, zbierali się wspólnie, by oddać hołd i maszerować przeciwko nienawiści i przemocy. Okazało się, że w obliczu tragedii udało się stanąć obok, by wspierać się w trudnych chwilach i maszerować. Bez rozróżniania na wyznanie czy preferencje polityczne. Nie jest przypadkiem, że słowami zmarłego prezydenta rozpoczyna się film. Paweł Adamowicz wielokrotnie mówił o wspólnocie i solidarności. Nie dziwi więc, że tragedia, do której doszło, wywarła duży wpływ na młodych ludzi.

Ludzi, którzy wchodzą w dorosłość i nie chcą dzielić się na przeciwne obozy, które będą ze sobą walczyć, zamiast coś wspólnie budować.

Marsz odbędzie się 6 lutego o godzinie 12. Protestujący wyruszą spod Dworu Artusa na Plac Solidarności.