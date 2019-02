Mistrzowie Handlu. Prowadzisz kwiaciarnię? Daj się poznać w okolicy i na całym Pomorzu! Podeślij nam pomysły na ślubne bukiety

Nominowaliście swoich faworytów w powiatach. Teraz czas na oddawanie na nich głosów, choć listy jeszcze nie zamknęliśmy - na zgłoszenia czekamy nadal. Macie czas do 12 marca. Na początek chcemy stworzyć razem z Wami galerię z propozycjami ślubnych bukietów.

W pracy handlowca najprzyjemniejsze, prócz satysfakcji klienta, są wyzwania!

Dlatego z myślą o naszym plebiscycie mamy dla florystek zadanie. Wiosną rozpoczynamy na dobre sezon ślubów i wesel - dla każdej panny młodej znalezienie idealnego ślubnego bukietu to nie lada gratka! Jak zestawić ze sobą kwiaty, które wybrać, żeby pasowały do sukni? Czym się kierować podczas projektowania ślubnego bukietu? To mnóstwo wątpliwości i bez profesjonalnej porady się nie obędzie.

Jeśli więc prowadzisz kwiaciarnię i układanie bukietów to dla Ciebie przyjemność - czekamy na Twoje propozycje!

Przyślij nam zdjęcie ślubnej kompozycji, z której jesteś dumna.To będzie zarówno promocja Twojej kwiaciarni, jak i zawodowych umiejętności. Będzie to też wskazówka zarówno dla przyszłych panien młodych, jak i klientów. Jeśli sądzisz, że po bukiet przygotowany w Twojej kwiaciarni warto przybyć i z bliska, i daleka to nie ma co czekać - pokaż, dlaczego Twoje prace zachwycają klientów.

Wyślij nam zdjęcie bukietu, a nagrodzimy Cię profesjonalnym nagraniem wideo, którym wypromujesz swoją kwiaciarnię!

My zaprezentujemy podesłane zdjęcia w galerii, a dla kwiaciarni, która zostanie wyłoniona przez redakcję Strony Kobiet Dziennika Bałtyckiego mamy niespodziankę - nakręcimy profesjonalne wideo z udziałem florystki. Przyjedziemy do Twojej kwiaciarni i wraz z Tobą nakręcimy profesjonalny film dotyczący ślubnych bukietów albo tworzenia wiosennych kompozycji.