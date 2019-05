Mistrzostwa świata U-20. Gdynia czeka na reprezentację Polski. Gdzie biało-czerwoni zagrają mecz 1/8 finału?

- Osiągnęliśmy cel minimum. Kolejny to rozegrać jak najwięcej meczów w czerwcu. Opuszczamy Łódź, ale fajnie by było tu wrócić - powiedział Jacek Magiera, trener reprezentacji Polski U-20, po zwycięskim remisie z Senegalem.

Teraz nasi piłkarze zmieniają lokalizację. Na jaką? To okaże się po zakończeniu fazy grupowej. Są jednak bardzo duże szanse na to, że biało-czerwoni swój mecz w 1/8 finału rozegrają w Gdyni. Przed trójmiejską widownią pokazałby się zatem Tomasz Makowski, pomocnik Lechii Gdańsk i podstawowy piłkarz w kadrze Magiery.

- Plan minimum wypełniony. Jest się z czego cieszyć. Teraz patrzymy tylko przed siebie. Awans do fazy pucharowej to największy plus - powiedział Makowski.

CZYTAJ TAKŻE: Program i wyniki MŚ U-20 w Polsce

Jak wygląda sytuacja naszej reprezentacji w kontekście gry w 1/8 finału mistrzostw świata U-20? Zespoły z trzecich miejsc, wśród których jest Polska, muszą trafić na zwycięzców grup. Wszystko wskazuje na to, że z trzecich miejsc awansuje obok Polski także Ekwador, a to oznacza, że jest sześć różnych kombinacji z udziałem drużyn z trzecich miejsc. Aż w pięciu przypadkach Polska zagra z Włochami o ćwierćfinał na stadionie w Gdyni, a mecz rozegrany zostanie w niedzielę (2 czerwca) o godzinie 17.30. I to byłby pierwszy mecz kadry Magiery na mistrzostwach świata z reprezentacją z Europy. Tylko w jednym wariancie biało-czerwoni zmierzą się z Urugwajem bądź Nową Zelandią, a wówczas to spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (3 czerwca) o godzinie 17.30 na stadionie w Lublinie. To oznacza, że Polska nie zagra w Gdyni tylko pod warunkiem, że do 1/8 finału nie awansują zespoły z trzech miejsc w grupach E i F.