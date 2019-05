Mistrzostwa świata do lat 20 w piłce nożnej. Gdynia rozkwitnie dzięki kibicom

Atmosfera piłkarskiego święta udziela się władzom miasta, kibicom, ale także najmłodszym mieszkańcom, którzy na początku tego miesiąca w liczbie aż pół tysiąca, w ramach Sportowego Dnia Ucznia młodzieżowym turniejem piłkarskim dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, promowali zbliżające się mistrzostwa. Młodzieżowe zespoły wystąpiły pod nazwami reprezentacji, które zaprezentują się w Polsce podczas Mistrzostw Świata FIFA U20. Samorządowcy organizują też tygodnie tematyczne. Mieliśmy już tydzień francuski, trwa właśnie meksykański. Jest mnóstwo powodów, dla których od 23 maja do 14 czerwca warto wybrać się na Stadion Miejski w Gdyni, gdzie rozegranych zostanie aż dziesięć spotkań Mistrzostw Świata FIFA U20, w tym ćwierćfinał, półfinał i mecz o brązowy medal.

Z racji, że to właśnie w Gdyni odbyło się losowanie grup Mistrzostw Świata FIFA U20, mieszkańcy i kibice mieli już okazję do spotkania z prawdziwymi legendami futbolu, uczestniczącymi w tej ceremonii. Na otwartym spotkaniu sympatyczną pogawędkę ucięli sobie z fanami i autografy rozdawali znakomici dawniej piłkarze, mistrz świata Bebeto i wicemistrz Europy Fernando Couto. To oczywiście tylko rozbudziło apetyty. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że po rozpoczęciu młodzieżowego mundialu wielkich, byłych gwiazd futbolu pojawi się jeszcze więcej. Takiej okazji nie można przegapić!

Unikatowe położenie stadionu

Stadion Miejski w Gdyni jest jedynym obiektem z Miast Gospodarzy mistrzostw, z którego po meczach spacerkiem, w pół godziny, dotrzemy na plażę i do Bulwaru Nadmorskiego. Kibice, którzy odwiedzą Gdynię podczas młodzieżowych mistrzostw świata, będą mieli więc niepowtarzalną okazję uczestniczyć nie tylko w piłkarskim święcie na stadionie, ale także poczuć wyjątkowy, nadmorski klimat. Nie bez znaczenia są też wyjątkowo przystępne ceny biletów, rozpoczynające się już od 10 zł, które zachęcają do wizyty na piłkarskiej arenie. Kto się na to skusi, na pewno będzie miał co wspominać!

Bilety na wszystkie mecze zbliżających się Mistrzostw Świata U20 są do nabycia jedynie na stronie pl.fifa.com i pl.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/. Najtańsze wejściówki na spotkania fazy grupowej kosztują tylko 10 złotych, a na fazy pucharowej 20 złotych. Wejściówkę na finał można zdobyć nawet w cenie 30 złotych i tak jak pozostałe wydrukować u siebie w domu. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ sprzedaż biletów nie będzie prowadzona na stadionach.

