Mistrzostwa Europy OCR w Gdyni. Wielki wysiłek, ale też i znakomita zabawa i atmosfera na Narodowym Stadionie Rugby! ZDJĘCIA

Polska reprezentacja U-21 krok od półfinału! [wideo]

Włochy - Polska, ME U-21. Wynik meczu. Reprezentacja Polski U-21 pokonała Włochów U-21 w swoim drugim meczu w mistrzostwach Europy U-21, które odbywają się we Włoszech i San Marina. Tym samym podopieczni trenera Czesława Michniewicza są o krok od awansu do półfinału rozgrywek! Zo...