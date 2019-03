Miniatury tkackie opanowały Muzeum Miasta Gdyni [zdjęcia]

W piątek, 8 marca odbył się wernisaż nowej ekspozycji, jaka zagościła w Muzeum Miasta Gdyni. Zaprezentowane prace zostały wybrane przez gremium jurorów w ramach konkursu 11 Baltic Mini Textile Gdynia. Kapituła miała jednak nie lada wyzwania, bowiem w tym roku nadesłano 324 prace, które zostały zgłoszone przez 155 twórców z niemal całego świata. Ostatecznie wystawa składa się z 50 prac, które zostały przygotowane z niezwykłego materiału.

- Za szczególną wartością miniatur tkackich przemawia ich ścisłe powiązanie z kierunkami twórczych poszukiwań sztuki współczesnej. Narzucone wymogi skalowe, przy jednoczesnej dowolności tematu, zastosowanych materiałów i techniki, czynią z miniatur swoiste laboratorium, pozwalające odkrywać nowe możliwości tkaniny artystycznej - informuje Muzeum Miasta Gdyni.

Jednym z kryteriów był rozmiar prac, które musiały mieć zachowany charakter miniatur. To był jeden z głównych wymogów, bowiem tematyka dzieł była absolutnie dowolna.

Właśnie to składa się na efekt końcowy. Podziwiając prace artystów z różnych stron świata możemy zaobserwować oryginalne podejście i pomysłowość wykorzystania tkaniny. Misterne konstrukcje zagadkowe kształty i zabawa kolorem - wszystko to sprawia, że odkrywanie kolejnych prac jest prawdziwym, detektywistycznym zadaniem.

- Moja praca została zakwalifikowana po raz drugi do Baltic Mini Textile Gdynia i jest to miniatura tkacka, która ma w swojej strukturze wypalany papier. Tkanina jest fantastyczną dziedziną, która pozwala na stworzenie niezwykłych prac - różnorodnych pod względem wrażeniowym, technicznym i estetycznym - powiedziała Zuzanna Dolega, autorka pracy "Feniks".

Wystawa, której kuratorem jest Anna Śliwa, została zaangażowana w bardzo estetycznej formie. Widz ma możliwość podziwiać zarówno prace umiejscowione na specjalnych podestach, jak i dzieła wywieszone w postaci galerii.

Co ciekawe, konkurs Baltic Mini Textile Gdynia ma już swoją długą historię i rozpoznawalną markę. Pierwsza edycja miała miejsce w Gdyni w 1993 roku. - Konkurs zaistniał początkowo jako triennale, by później przekształcić się w biennale, a od 2004 r. powrócić do formuły triennalowej. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią jest Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, artystka z Gdyni, uprawiająca tkaninę artystyczną, malarstwo na jedwabiu, rysunek i ceramikę. Od 2001 r. konkurs zaczął też towarzyszyć Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi - informują organizatorzy.

Gdyńska ekspozycja będzie otwarta aż do 9 czerwca.