Millennium Docs Against Gravity w Gdyni i innych miastach. Jutro poznamy kolejne rozstrzygnięcia

Co ciekawe Warszawa to nie jedyne miasto, w którym doceniono film macedońskich twórców. Ich dokument oczarował bowiem także jury z Bydgoszczy i Katowic , gdzie „Krainie miodu” przyznano wyróżnienia Bydgoszcz ART.DOC Award oraz Grand Prix Śląska.

Zwycięska produkcja opowiada o 55-letniej Hatidze , która w opustoszałej wiosce wiedzie życie zgodnie z pradawnym rytmem koegzystencji człowieka z naturą. W swoim uzasadnieniu jury podało, że obraz ten nagrodzono za „głęboko wzruszający portret czystej i pokornej duszy. Duszy przepełnionej miłością i pozbawionej chciwości, która daje nam głęboką lekcję na temat tego, co to znaczy być w harmonii z naturą. Nagroda jest przyznana całej załodze i Hatidze , za ich niesamowitą współpracę i talent, z którym opowiedzieli tę historię światu”.

Czy któryś z wymienionych wyżej tytułów poruszył też jury z Gdyni? O tym dowiemy się już w czwartek 23 maja o godz.19. Wtedy to bowiem w Gdyńskim Centrum Filmowym najlepszy film wyróżniony zostanie Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni w wysokości 15 tysięcy złotych. Tego samego dnia poznamy także wyniki Konkursu „Co Jest Grane 24”, w którym o nagrodzie zadecydują widzowie festiwalu w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Katowicach, wskazując na swój ulubiony film spośród dwunastu tytułów przedstawiających rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy. Reżyser zwycięskiego obrazu otrzyma statuetkę i tysiąc euro.

W większości miast tegoroczna edycja imprezy odbywała się w dniach 10-19 maja. W Gdyni festiwal ruszył z opóźnieniem, a ostatnie projekcje zaplanowano na piątek 24 maja. Pełny repertuar ostatnich festiwalowych dni można znaleźć na stronie internetowej www.mdag.pl.

Warto przypomnieć, że Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Każdego roku impreza odbywa się jednocześnie w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. W tym roku po raz pierwszy do grona miast biorących udział w projekcjach dołączyły też Katowice.