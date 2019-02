Mieszkańcy zapraszają prezydenta do dyskusji na temat przyszłości Polanki Redłowskiej i Orłowa [zdjęcia]

Akcję organizuje stowarzyszenie Miasto Wspólne, którego działacze znani są z dość częstych, aczkolwiek zazwyczaj nieskutecznych prób „podpowiedzi” samorządowcom w kwestiach dotyczących prowadzenia polityki w Gdyni, czy też nowych inwestycji. Choć wnioski społeczników w miażdżącej części są przez włodarzy Ratusza odrzucane, to jednak kilka pomysłów, jak dla przykładu woonerf na fragmencie ul. Abrahama, czy nasadzenie szpaleru drzew wzdłuż ul. 10 Lutego, reprezentantom MW udało się przeforsować. Pozostaje więc cień szansy, że podobnie może stać się także w przypadku Polanki Redłowskiej. Tym bardziej, że reprezentanci Miasta Wspólnego „odgrażają się”, że zbiorą pod petycją imponującą liczbę dziesięciu tysięcy podpisów. Złożyli ponadto wniosek o zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie przyszłości nie tylko Polanki Redłowskiej, ale także Orłowa i podjęcia otwartej dyskusji w tej sprawie z udziałem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Pod apelem podpisało się szesnaście różnych podmiotów, m.in. przedstawiciele zarządów rad dzielnic, Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, stowarzyszeń i wspólnot mieszkańców, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, wszystkich obecnych w radzie miasta organizacji poza rządzącą Samorządnością oraz ugrupowań działających na terenie miasta, od Razem, przez Wiosnę Biedronia, Koalicję Obywatelską po PiS i Ruchy Miejskie: Marzę o Gdyni i Wspólna Gdynia oraz Zielonych.

- Liczymy, że tak szerokie, zróżnicowane poparcie dla bardzo skromnego oczekiwania, że prezydent spotka się z mieszkańcami i zapozna się z argumentami za i przeciw pomysłom na przyszłość Orłowa i terenów przylegających do Polanki Redłowskiej, przekona go do zorganizowania wysłuchania publicznego - mówi Łukasz Piesiewicz z Miasta Wspólnego.