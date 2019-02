Miesiączka to wciąż temat tabu. Dokument o menstruacji nagrodzono Oskarem

Choć mamy XXI wiek i mogłoby się wydawać, że o menstruacji nie mówi się już „z pewną taką nieśmiałością”, to jednak w niektórych krajach kwestia dostępu do podstawowych środków higienicznych nadal pozostawia wiele do życzenia. Nie lepiej jest z wiedzą na temat miesiączki. Wielu ludzi myli ten stan z chorobą. Kobiety, które przechodzą

, uważa się za „nieczyste” i odmawia się im z tego powodu np. wstępu do świątyń. Wiele z nich czuje się w „te dni” wykluczonych społecznie, ale bariera wstydu jest na tyle silna, że wolą milczeć niż coś zmienić.

W takiej rzeczywistości muszą żyć Hinduski. Większość z nich o podpaskach słyszała tylko z telewizji. Uczennice, które mają okres, zmieniają zakrwawione kawałki materiału poza budynkiem szkół, w których się uczą. Byle tylko nikt nie zauważył, co im dolega. Niektóre wolą nawet zakończyć edukację w momencie, kiedy zaczynają miesiączkować.

„Okresowa Rewolucja” – oskarowy dokument o... miesiączce

Rayka Zehtabchi – amerykańska reżyserka irańskiego pochodzenia – przyjrzała się temu problemowi z bliska w trwającym zaledwie 26 minut dokumencie pt. „Okresowa Rewolucja” (ang. „Period. End of Sentence”). Autorka przedstawiła losy młodej Hinduski o imieniu Snema, której nadarza się okazja do tego, by zmienić trudną rzeczywistość, w jakiej przyszło jej żyć.

W ramach programu „The Pad Project” do miasta oddalonego o 60 km od Dehli trafia specjalna maszyna do produkcji biodegradowalnych podpasek, którą ufundowali studenci Oakwood School w Los Angeles. W zbiórkę pieniędzy na zakup urządzenia wytwarzającego ekologiczne środki higieniczne zaangażowało się wiele gwiazd, m.in. Lilly-Rose Depp, córka Johnny’ego Deppa i Vanessy Paradis.