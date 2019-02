Międzynarodowa Wystawa "Świat Storczyków - The World of Orchids". Wygraj podwójne zaproszenie na wystawę [konkurs]

W sopockiej Hali 100-lecia Sopotu będziemy gościć wystawców i sprzedawców z trzech kontynentów, w tym m.in. z Ekwadoru, Tajwanu, Niemiec oraz oczywiście Polski. Niecodzienne aranżacje oraz możliwość kupienia pięknych i rzadkich gatunków storczyków to nie wszystko, co mamy do zaoferowania. Wystawa "Świat Storczyków - The World of Orchids" to również imponujące ekspozycje roślin owadożernych, kaktusów, oplątw (Tillandsia), skrętników, hoi oraz innych roślin egzotycznych. Przez wszystkie dni wystawy odbywać się będą warsztaty dotyczące uprawy storczyków, prelekcje i wykłady, a w sobotę i niedzielę warsztaty tworzenia kokedamy, które poprowadzi Wojciech Wardecki (w-ogrodzie.com). Wystawa ta będzie doskonałym miejscem do wymiany myśli i porad oraz poznania miłośników tych pięknych roślin z całej Polski, Europy i Świata.

W sobotę (2.03) od 18.30 odbędzie się NOC ORCHIDEI. Spotkanie poprowadzą niezastąpiona Ewelina Narloch z Atelier Fryzur Ewelina Narloch (pokaz fryzjerski, porady), Ania Trepa z MakeUp Anna Trepa (pokaz makijażu) oraz Jola Lewicka właścicielka marki Li PARIE Lingerie (warsztat Pokochaj swoje ciało). Do tego możliwość wieczornego zwiedzanie wystawy przy lampce wina i zrobienia zakupów.

Wejściówki do nabycia w kasie podczas trwania wystawy (25 zł) lub w przedsprzedaży na stronie sklepu internetowego (20 zł, theworldoforchids.shoplo.com). Bilety do nabycia na stronie www.theworldoforchids.shoplo.com lub w kasie podczas wszystkich dni trwania wystawy:

Bilet ulgowy 5 zł (dzieci do lat 12)

Bilet normalny 10 zł

Bilet emerycki 7 zł

Dzieci do lat 3 bezpłatnie

Karnety na wszystkie dni wystawy:

Ulgowy 10 zł

Emerycki 7 zł

Normalny 25 zł.

Wygraj podwójne zaproszenie

Aby wygrać zaproszenie wystarczy napisać, jakie są Wasze ulubione kwiaty i dlaczego.

Odpowiedź prosimy wysłać na adres: krystyna.kujawa@polskapress.pl

W tytule należy wpisać "Wystawa storczyków", a w mailu, oprócz odpowiedzi, imię i nazwisko.

Zwycięzców poinformujemy mailowo. Na odpowiedzi czekamy do 28 lutego, do godziny 20:00.