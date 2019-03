Mevo nie działa w niedzielę 31 marca. Popularność przerosła możliwości systemu! Operator zapowiada przerwę techniczną na ładowanie

Ze względu na duże obciążenie systemu, wynikające z rekordowej popularności metropolitalnego roweru, operator na niedzielę 31.03.2019 roku zawiesił możliwość wypożyczania jednośladów.

Operator dzięki zapewnieniu dodatkowych przyłączy do ładowania baterii odbuduje w tym czasie bufor naładowanych zapasowych baterii niezbędnych do funkcjonowania systemu przy rekordowej w Polsce frekwencji wypożyczania rowerów elektrycznych. Wykupione abonamenty będą przedłużone o dwa dni.

Jak czytamy na stronie rowermevo.pl, operator już teraz zwiększył dwukrotnie liczbę załóg wymieniających baterie oraz stacje ładowania. Niestety, jak informowali nas w ostatnich dniach Czytelnicy, problemy z rozładowanymi rowerami, pojawiały się coraz częściej.

- Na tym etapie niezbędne jest jednak naładowanie wszystkich baterii i odbudowanie buforu w postaci zapasowych naładowanych baterii, które będą sukcesywnie wymieniane po wznowieniu działania systemu - informuje operator.

W sobotę, 30 marca uruchomiono nowy punkt ładowania w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Posiada on bardzo wydajne i dostępne przyłącza energii elektrycznej. Dzięki stacjom ładowania w Ergo Arenie i na stadionie w Gdańsku operator będzie w stanie ładować ponad tysiąc baterii dziennie. To dwa razy więcej niż do tej pory.