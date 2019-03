McDonald’s rozszerza usługę McDelivery

McDelivery polega na dostarczaniu jedzenia z wybranej restauracji sieci McDonald’s za pośrednictwem aplikacji Uber Eats. Usługa dowozu cieszy się coraz większym zainteresowaniem, stąd McDonald’s wraz UberEats stale poszerzają jej zasięg. Po udostępnieniu tej możliwości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu, przyszedł czas na Trójmiasto. W ubiegłym roku usługą objęte zostały Gdańsk i Sopot. Natomiast 21 marca 2019 roku dołączyła do nich także Gdynia. Tym samym usługa McDelivery objęła całą aglomerację trójmiejską.

Skorzystanie z McDelivery jest bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację na swojego smartfona i zarejestrować się lub powiązać z nią swoje konto w aplikacji Uber. Można też skorzystać z strony internetowej ubereats.com. Potem pozostaje już tylko wybrać restaurację znajdującą się najbliżej naszego domu i zamówić swoje ulubione jedzenie. Płatność można zrealizować na jeden z trzech sposobów: automatycznie – kartą debetową lub kredytową, kontem Android Pay, poprzez PayPal. Nie bez znaczenia pozostaje także intuicyjna forma samej aplikacji, apetycznie przedstawione jedzenie i możliwość śledzenia na bieżąco drogi zamówienia z restauracji pod nasz adres.

Użytkownicy aplikacji mobilnej Uber Eats mogą korzystać z niemal całej oferty klasycznej McDonald’s i McCafé dostępnej w tych samych cenach, co w lokalach sieci, powiększonych jedynie o cenę usługi dowozu. Co więcej, w ramach aktualnie obowiązującej promocji ogólnopolskiej, do każdego zamówienia McDelivery gratis dołączona jest Coca-Cola Cinnamon w butelce o pojemności 0,5 litra.

W Gdyni zamówienia są realizowane w godzinach od 11:00 do 23:00 z czterech restauracji w mieście: na ulicy Morskiej 58, w Centrum Handlowym Klif na Alei Zwycięstwa 256, w Centrum Handlowym Riviera, ulicy Kazimierza Górskiego 2 oraz na Dworcu PKP na Placu Konstytucji 1. Dzięki setkom dostawców „w nieustannym ruchu” czas dostawy to średnio tylko 15 minut - kwestia bardzo ważna, gdy w domowym zaciszu chcemy zjeść gorące frytki lub zimne lody.

***

Pierwszy McDonald’s pojawił się w Trójmieście w 1993 r. Lokal w budynku dworca kolejowego Gdańsk Główny funkcjonuje do dzisiaj. Również zabytkowy dworzec PKP w Gdyni mieści obiekt sieci. W całym województwie pomorskim działa trzydzieści restauracji McDonald’s.

W całym kraju McDonald’s to 422 restauracje w ponad 150 miejscowościach. Firma zatrudnia blisko 25 tysięcy pracowników, którzy każdego dnia obsługują 700 000 gości. Ponad 85 procent z nich jest własnością lokalnych franczyzobiorców.