Max i Księciunio oraz Fala z gdyńskiego Ciapkowa szukają domu! [zdjęcia]

Max (brązowy) i Księciu (czarny) to średniej wielkości pieski w typie teriera walijskiego. Odwiedziliśmy ich w Ciapkowie i wraz z wolontariuszami poszliśmy z nimi na spacer. Wesołe psie rodzeństwo dało się poznać jako bardzo pozytywne i pewne siebie. Jak przystało na rasę mają duży temperament, potrzebują sporej dawki ruchu każdego dnia. Oba psiaki pomimo mijającego czasu są w bardzo dobrej formie, zawsze chętne do zabaw i nauki.

Ich przyszły opiekun powinien zapewnić im odpowiednią dawkę zajęć fizycznych. Jeżeli będą odpowiednio do potrzeb wybiegane, mogą zamieszkać w mieście, w bloku. Marzeniem dla psiaków byłby dom z ogrodem, choć należy pamiętać, że Max potrafi pokonać niejeden płot. Pracownicy Ciapkowa szukają dla Maxa (11 lat) i Księcia (9 lat) kochającego, odpowiedzialnego domu, w którym dożyją późnej starości. Nie polecają ich do domu, w którym znajdują się inne zwierzaki. Max i Księciu nie zostaną wydane do adopcji myśliwym.

Fala (9 lat) to sporych rozmiarów starsza sunia. Ma śliczną czarną sierść z charakterystycznymi srebrnymi włoskami, pyszczek Fali jest też już mocno posiwiały, co niewątpliwie dodaje jej jeszcze większego uroku. Jest bardzo otwartą i przemiłą sunią, spragnioną kontaktu z człowiekiem. Rozkochuje w sobie wszystkich przez swój charakter. Bez problemu dogaduje się z innymi czworonogami, choć potrafi postawić na swoim. Pracownicy Ciapkowa szukają dla suni spokojnego domu, w którym będzie czuła się bezpieczna. Fala pomimo swojego dojrzałego wieku, jest bardzo wesoła i spragniona choćby najmniejszej uwagi ze strony człowieka. Podaruj Fali spokojną jesień życia, zyskasz wspaniałą przyjaciółkę!

Przyjdź, pokochaj, adoptuj!

Max i Księciu oraz Fala są podopiecznymi OTOZ Animals Schroniska Ciapkowo w Gdyni.

Kontakt tel.58 622 25 52, mail: schronisko@ciapkowo.pl