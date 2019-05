Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (rozszerzenie) - odpowiedzi

Matura 2019. Język polski - poziom rozszerzony 6.05.2019

Matura 2019 - Język polski poziom podstawowy - arkusze i odpowiedzi

W poniedziałek, 6 maja 2019 (6.05.2019), tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym (godz. 9) i rozszerzonym (godz. 14). W tym artykule znajdziecie arkusz CKE i odpowiedzi do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura język polski, poziom rozszerzony. Co było w ubiegłym roku na egzaminie z polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o wypowiedź argumentacyjną poproszono uczniów, aby odnieśli się do tekstu Bogdana Zelera. Uczniowie musieli zapoznać się z tekstem Zelera, zrozumieć załączony do polecenia tekst krytycznoliteracki, potem określić główny problem i rozważyć, ocenić rozwiązanie problemu, który przedstawił autor tekstu, a potem, odwołując się do tego tekstu albo też do innych tekstów, wybranych przez siebie, przygotować wypowiedź pisemną.

Jeżeli chodzi o tę drugą część – interpretację porównawczą, to w tym roku były to dwa wiersze: wiersz Czechowicza „Pod Dworcem Głównym Warszawy” oraz wiersz Norwida „Nerwy”.

