Masz 70 lat i chcesz mieć pamięć 20-latka? Pomóc może neurostymulacja mózgu [Nowe badania]

Pamięć robocza odpowiada za to, że nasz mózg jest zdolny do zapamiętywania i przetwarzania podstawowych informacji, które do nas docierają. Dzięki niej jesteśmy w stanie zrozumieć treści, które do nas docierają i "przechowywać" je przez pewien czas albo wykonywać proste działania matematyczne. Ma charakter krótkotrwały i w przeciwieństwie do pamięci długotrwałej (odpowiedzialnej m.in. za wspomnienia i emocje, które pamiętamy z różnych okresów życia) stosunkowo szybko traci sprawność.

To właśnie dlatego im jesteśmy starsi, tym trudniej nam zapamiętać pozornie mało istotne fakty, a łatwiej nam odtworzyć w pamięci np. silne przeżycia lub traumy z dzieciństwa. Okazuje się jednak, że jest skuteczny sposób na to, by nawet w podeszłym wieku nasza pamięć działała równie sprawnie, jak u młodych ludzi.

Jak sprawić, by po siedemdziesiątce mieć pamięć... dwudziestolatka?

Udowodnili to naukowcy z Uniwersytetu Bostońskiego, którzy na łamach prestiżowego „Nature Neuroscience” opublikowali wyniki badań, w których wzięły udział 42 osoby po dwudziestym roku życia oraz 42 sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatków. Eksperci skupili się na porównaniu sprawności zapamiętywania informacji u młodych ludzi i w grupie osób starszych podczas prostych testów sprawdzających spostrzegawczość oraz umiejętność zapamiętywania różnic pomiędzy obrazkami.

Dwudziestolatkowie bez żadnego wspomagania potrafili je bardzo szybko i sprawnie zauważać, natomiast u osób starszych proces ten trwał dłużej. Naukowcom z Bostonu za pomocą elektrycznej stymulacji mózgu udało się jednak doprowadzić do tego, by sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatkowie byli w stanie zapamiętywać szczegóły tak skutecznie, jak ich prawie pięćdziesiąt lat młodsi koledzy. Efekt ten trwał jednak „tylko” około 50 minut.

Elektryczna stymulacja mózgu – sposób na poprawę pamięci?

– Mózg jest jak dyrygent orkiestry i używa rytmów o niskiej częstotliwości (czyli fal mózgowych) do przekazywania informacji – wyjaśnia dr Robert Reinhart, adiunkt na Uniwersytecie Bostońskim i jeden z głównych autorów badań. Wraz z wiekiem fale mózgowe synchronizują się inaczej niż kiedy jesteśmy młodzi. Za pomocą stymulacji elektrycznej (prądem przemiennym o wysokiej rozdzielczości) można doprowadzić jednak do ich resynchronizacji i pobudzić ich funkcjonowanie w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć roboczą w taki sposób, by zapamiętywać informacje tak sprawnie, jak w młodości. U sześćdziesięcio- i siedemdziesięciolatków efekt ten utrzymuje się jednak na razie tylko przez niecałą godzinę – około 50 minut od zakończenia stymulacji. Potem wszystko wraca do normy.

Naukowcy podkreślają, że mimo pozytywnych rezultatów dotychczasowych działań, nadal potrzebne są dalsze badania do sprawdzenia, w jaki sposób elektryczne stymulowanie fal mózgowych może pomóc np. w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych mózgu tj. alzheimer czy demencja. Ze względu na to, że wśród uczestników badania były tylko osoby zdrowe nie można wykluczyć, że w przypadku ludzi walczących z różnymi chorobami wyniki ulegną zmianie. Specjaliści sądzą jednak, że metoda ta może być pomocna także w przypadku młodych ludzi, u których za pomocą stymulacji fal mózgowych można zwiększyć zdolności poznawcze.