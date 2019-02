Marsz Ponad Podziałami w Gdańsku. 1500 uczniów trójmiejskich szkół średnich przeszło ulicami miasta. „Wznośmy mosty, a nie mury” [zdjęcia]

W środę 6 lutego o godzinie 12 ok. 1500 uczniów zgromadziło się przy Dworze Artusa w Gdańsku, by głównymi ulicami Gdańska wspólnie przejść na Plac Solidarności.

- Jestem w szoku, że jest nas tutaj tak dużo. Walczymy przeciwko podziałom i nienawiści – powiedziała do zgromadzonych Julia Borzeszkowska, maturzystka z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, główna organizatorka tego wydarzenia.

Marsz jest oddolną inicjatywą. Kilkoro uczniów skrzyknęło się i zorganizowało go. Co ich do tego skłoniło?

„Podziały, hejt, nienawiść, sytuacja polityczna w naszym kraju... Czas najwyższy zareagować i wspólnie zjednoczyć się w jednym celu! Marsz Ponad Podziałami, to wydarzenie, które ma na celu coś więcej niż prosty sprzeciw. Mówimy stanowcze NIE! Czas wziąć sytuację w swoje ręce i działać. To MY mamy największy wpływ na to jak będzie wyglądać nasze otoczenie, dlatego powiedzmy głośno co nam się nie podoba i jak chcemy to zmienić! Udowodnijmy, że młodzi ludzie też potrafią i nie są obojętni!” - zaapelowali uczniowie gdańskich szkół średnich.

W marszu wzięła udział Paulina Block z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

- Przyszłam tutaj, żeby pokazać, że młodzi też mają siłę i głos – powiedziała nam.

Z kolei Filip Paliświat z II LO w Gdańsku mówił: - Jestem tutaj, ponieważ idea jest słuszna. Szczególnie po ostatnich tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Gdańsku.

Gdy uczestnicy marszu, również uczniowie szkół z Sopotu, Gdyni, Rewy, Pruszcza Gdańskiego przeszli na Plac Solidarności, Julia Borzeszkowska zaapelowała o to, by budować mosty, a nie mury. - Mamy dosyć mowy nienawiści, podziałów, sytuacji politycznej – przyznała.

Uczniowie odczytali też ze sceny 21 postulatów, które przygotowali. Mają one trafić do prezydenta i premiera RP oraz wszystkich najważniejszych polityków w kraju.

- Po obu stronach nikt nie chce nikogo wysłuchać, zrozumieć. To wydarzenie daje nadzieję – powiedziała pani Danuta z Gdańska, która do tej pory nie uczestniczyła w marszach.

Ze sceny przemówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

- Tej pamiętnej nocy prezydent Paweł Adamowicz mówił o tym, że Gdańsk jest szczodry. Ten komunikat powędrował w świat. Teraz wszyscy dowiedzą się, że Gdańsk jest mądry, mądrością młodych ludzi - powiedział Piotr Kowalczuk.

Wiceprezydent podziękował też nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy wzięli udział w Marszu Ponad Podziałami.

