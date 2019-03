MAMAVILLE Targi dla Mamy i Dziecka Gdańsk vol.4 w Amber EXPO 10 marca 2019. To wydarzenie dla rodziców i spodziewających się dziecka

Mamaville to największe wydarzenie w Trójmieście skierowane dla wszystkich zainteresowanych tematem rodzicielstwa. Organizatorzy zadbali o to, by cały dzień był szansą na spędzenie miłego dnia z rodziną - można zrobić zakupy, porozmawiać z innymi rodzicami, wziąć udział w warsztatach. Co ważne - będzie też strefa relaksu, w której znajdziemy foodtrucki, więc zorganizowaniem posiłku w ciągu dnia martwić się nie trzeba.

Listę wystawców znajdziecie na stronie mamaville.pl

Edukacja dla całej rodziny, czyli najnowsze i najbardziej przydatne wykłady związane z tematyką macierzyństwa, prowadzone przez doświadczonych prelegentów. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, gdzie wspierając lokalne miejsca prezentujemy najciekawsze kierunki rozwoju najmłodszych poprzez zabawę.

Warsztaty są bezpłatne lecz ilość miejsc ograniczona

Tu można się zapisać >>> FORMULARZ REJESTRACJI

WARSZTATY DLA DZIECI

10.15 – 11.15

„PIELĘGNACJA NIEMOWLĘCIA JAKO PODSTAWA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Prowadzenie: Emilia Urbańska "Rozwijanie przez wspieranie"

wiek: dzieci 1-4 m.ż

Warsztaty przeznaczone dla par w ciąży oraz rodziców z niemowlętami między 1 a 4 miesiącem życia. Na warsztatach zdobędą oni dużą dawkę wiedzy i praktyki z zakresu prawidłowej pielęgnacji oraz świadomego wspierania rozwoju niemowlęcia. Obalone zostaną mity dotyczące rozwoju dzieci a także przedstawione będą problemy rozwojowe, na które każdy rodzic powinien być wyczulony. Prosimy o zabranie ze sobą kocyka dla dziecka. Warsztaty prowadzi Emilia Urbańska, terapeuta dziecięcy zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju niemowląt i małych dzieci. Założycielka Rozwijanie przez wspieranie – miejsca w którym wspiera młodych rodziców zaopatrując ich w praktyczną wiedzę z zakresu rozwoju dzieci. Twórczyni specjalistycznych zajęć grupowych dla niemowląt od 1 miesiąca życia z zakresu integracji sensorycznej.

11.30 - 12.45

„INTEGRACJA SENSORYCZNA DLA NIEMOWLĄT”

Prowadzenie: Emilia Urbańska "Rozwijanie przez wspieranie"

wiek: od 5 do 10m-ca życia

Warsztaty przeznaczone z rodziców z niemowlętami między 5 a 10 miesiącem życia. Na warsztatach zdobędą oni widzę i praktykę z zakresu wspierania integracji sensorycznej, której zaburzenia są obecnie najczęściej diagnozowanymi problemami rozwojowymi u dzieci. Nauka świadomego wspierania rozwoju będzie opierać się na prawidłowych wzorcach ruchu oraz świadomości ciała które są gwarancją odpowiedniego poziomu rozwoju psycho- ruchowego niemowlęcia. Prosimy o zabranie ze sobą kocyka dla dziecka.

13.00 – 16.00 Konsultacje z Emilia Urbańską z "Rozwijanie przez wspieranie"

Darmowe krótkie konsultacje diagnostyczne niemowląt między 1 – 9 miesiącem życia. Ocena rozwoju psychoruchowego wraz z indywidualnymi wskazówkami.

Obowiązują zapisy: emiliaurbanskarpw@gmail.com w tytule: mamaville (zapisy według kolejności zgłoszeń co 15-20 minut)

13.00 - 14.15

"Zajęcia gordonowskie"

13:00-13:30 - dzieci 2-12 miesiąca

13:45-14:15 - dzieci 12 m-cy - 3 lata

Prowadzenie: Akademia Music Baby Art Trójmiasto, której głównym celem jest rozwijanie muzykalności dzieci już od jak najwcześniejszych chwil ich życia. Kontakt z muzyką ma być dla nich przyjemnością i źródłem satysfakcji

Metoda umuzykalniania dzieci inspirowaną teorią profesora Edwina Gordona bazuje na rozwijaniu wrodzonych uzdolnień muzycznych dziecka. Głównym celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Na zajęciach wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem.

14.30 - 15.45

Warsztaty językowe „POCZUJ FLOW DO ANGIELSKIEGO” wiek: 4 - 7 lat

Prowadzenie: AYA FLOW Language Center to szkoła, która specjalizuje się w nauce języków obcych nowoczesną metodą Activate Your Abilities, w skrócie AYA, stworzoną przez zespół Certyfikowanych Animatorów Językowych - instruktorów z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i z zacięciem do nieszablonowego nauczania.

Na warsztatach z AYA FLOW dzieci są wprowadzane w inny wymiar, a w nim mówimy tylko w języku angielskim! Ćwiczenia prowadzone przez naszych Animatorów Językowych dają okazję do kreatywnej zabawy z rówieśnikami. Dzieci w tym czasie wcielają się w różne role, dzięki czemu z zaciekawieniem chłoną zagadnienia, odkrywając przy tym smykałkę do języka angielskiego! Pozytywna atmosfera zajęć warsztatowych, sprawia, że dziecko jest pobudzone do działania w grupie, a przy tym ma dobre skojarzenie z nauką języka. Dzieci w praktyczny sposób uczą się komunikacji, a to staje się narzędziem do wszechstronnego rozwoju: poprzez muzykę, plastykę, logikę i integrację! Zajęcia metodą AYA to forma przystępnej, budzącej dobre skojarzenia nauki, dbającej o rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, fizycznej i umysłowej. Pogoda ducha, pewność siebie, rozwijanie talentów i koncentracji to jedne z ważniejszych korzyści, które oprócz umiejętności komunikowania się po angielsku, przynosi dziecku nauka metodą AYA.

16.00 - 17.00

Prowadzenie: Eureka

„ODKRYWAMY RAZEM ŚWIAT - ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE”

wiek: 1,5-3 lat Zajęcia odbywają się w następujących krokach

1. Przywitania na kręgu i zabaw integracyjnych.

2. Część zasadnicza, w której skład wchodzą różne aktywności: plastyczne, sensoryczne, muzyczno-rytmiczne, ruchowe, czy zdobywania wiedzy o świecie.

3. Zakończenie, podsumowanie zajęć i nagrodzenie uczestników.

WYKŁADY DLA RODZICÓW

10.15: „CZY CHUSTONOSZENIE MOŻE BYĆ PROSTE?”

Prowadzenie: Lenny Lamb

Zapraszamy na spotkanie z doradcą noszenia dzieci oraz chustami i nosidełkami ergonomicznymi LennyLamb. Porozmawiamy o tym, że warto budować bliskość z dzieckiem dzięki noszeniu, a bezpieczne noszenie dziecka jest proste i wygodne. Na wykładzie pokażemy typy wiązania chust i opowiemy o każdej metodzie.

11.15 „KARMIENIE PIERSIĄ - WYOBRAŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ"

Prowadzenie: położna Aleksandra Kopras z Zaufaj Położnej -praktyczne porady o macierzyństwie

Na warsztatach dowiecie się jak przygotować się do karmienia piersią, poznacie tajniki laktacji oraz fakty i mity z tym związane. Na warsztatach będzie możliwość porozmawiać o teorii w kontekście tego, co spotka Cię w rzeczywistości.

12:30 "KIEDY DO LOGOPEDY? KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU DZIECKA"

Prowadzenie: Naukowe Koło Logopedów

Podczas prelekcji rodzice dowiedzą się jakie niepokojące objawy powinny skłonić do skonsultowania się z logopedą danej specjalizacji, kiedy jest najlepszy czas na terapię oraz jak wygląda prawidłowy rozwój dziecka w poszczególnych latach jego życia.

13.15 "KARMIENIE MAŁEGO DZIECKA - TECHNIKI, DOBÓR SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO"

Prowadzenie: Naukowe Koło Logopedów

Podczas warsztatów rodzice dowiedzą się jak oraz czym w prawidłowy sposób karmić dziecko na każdym etapie jego życia. Na warsztat weźmiemy butelki, smoczki, łyżeczki i kubki niekapki.

14:15 „JAK ROZPOZNAĆ I PRAWIDŁOWO ZASPAKAJAĆ POTRZEBY NIEMOWLĄT WRAZ Z POKAZEM MASAŻU SHANTALA”

Prowadzenie: Rodzice bez obaw

Wykład z psychologiem niemowlęcym Anną Hildebrandt, na temat potrzeb rozwojowych dzieci do 1 roku życia I rodzicielstwie bliskości. Poruszone zostaną zagadnienia procesów samoregulacji, kształtowanie prawidłowych nawyków (na przykład ruchowych) i stymulowanie rozwoju psychoruchowego zgodnie z profilem sensorycznym (wrażliwością dziecka na bodźce). Wiedza zdobyta podczas wykładu, pozwoli rodzicom lepiej radzić sobie z problemami dziecka takimi jak zaburzenia snu, kolkowanie czy nadmierna płaczliwość.

15:30 "DLACZEGO NIEMOWLĘ BUDZI SIĘ I NIE ŚPI W NOCY?"

Prowadzenie: Sleepconcept

Na warsztatach poznacie najczęstsze powody pobudek oraz sposoby zapobiegania lub radzenia sobie z nimi a także odpowiedzi na pytania, kiedy Twoje dziecko może zacząć przesypiać noc i jak skoki rozwojowe wpływają na sen Twojego Malucha

STREFA RELAKSU

Na tę edycję zadbamy o większą, wygodną i kolorową strefę relaksu, gdzie po zakupach i atrakcjach będziecie mogli odpocząć i dobrze zjeść! Tu także spotkacie lokalnych wystawców. Foodtrucki oraz różnorodne stoiska także wegetariańskie i wegańskie.

POLECAMY NA STRONIE KOBIET: