Majestatyczna Queen Victoria w gdyńskim porcie! [zdjęcia]

W piątek, 24 maja do gdyńskiego portu wpłynęła Queen Victoria, chluba brytyjskiego armatora Cunard Line. Nie jest to najdłuższy statek jaki wpłynął do Gdyni, jednak zgromadzeni przy kapitanacie turyści i tak chętnie fotografowali piękną sylwetkę kolosa, który mierzy 294 m. Pasażerowie promu spędzili w Trójmieście łącznie około 9 godzin.

Jest to niezwykle ekskluzywna jednostka, która znana jest przede wszystkim z różnych udogodnień i luksusowych rozwiązań. Na statku znajduje się między innymi teatr, muzeum czy obszerną bibliotekę. Queen Victoria na swoich pokładach może pomieścić 9 tys. pasażerów, którzy do dyspozycji mają 1007 kabin.

Warto wspomnieć, że wycieczkowiec zacumował po raz pierwszy w Gdyni w 2008 roku.

Miłośnicy luksusowych statków pasażerskich nie będą musieli długo czekać na kolejną atrakcję. Sezon wycieczkowy kwitnie. Już 28 maja do gdyńskiego portu wpłynie Norwegian Pearl, który również mierzy 294 metry.