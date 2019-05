Los Polanki Redłowskiej rozstrzygnie się w ciągu nabliższych miesięcy

Wspólna akcja “Mieszkańcy projektują Polankę Redłowską” dopiero się rozpocznie. Razem ze specjalistami, w tym architektami, gdynianie będą mogli ustalić swoją wizję przyszłości terenów, które jeszcze do niedawna miały iść pod młotek. - Nie uważamy, że pomysł rzucony w latach 90. XX wieku, by postawić w miejscu basenów, hotel nie miał alternatywy - podkreśla Piesiewicz. - Jeśli nie ma jej w umysłach od 20 lat rządzących Gdynią, to pokażemy, że są inne warianty zagospodarowania tego terenu. Niedługo zaprosimy mieszkańców do udziału w warsztatach. To nie społecznicy, nie organizacje ani urzędnicy mają powiedzieć, co powinno się tam znaleźć - ale wspólnie mieszkańcy, wsparci wiedzą ekspertów. Te parę tysięcy podpisów, które zebraliśmy apelując o rozsądek w sprawie Polanki Redłowskiej to ich głos.

Na razie nie znamy alternatywnych propozycji, jak podkreślają inicjatorzy akcji, wszystko zostanie dopracowane w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Podnoszą do dyskusji też inne potencjalne zagrożenia np. włączenie gruntu do banku ziem dewelopera, gdy już ten zdecyduje się na zakup działki. - Według nas, paro-gwiazdkowy hotel zdominuje cały teren Polanki Redłowskiej. Nie wyobrażam sobie, żeby bezproblemowo koegzystował np. z ogniskami, organizowanymi w sezonie przez mieszkańców - komentuje Piesiewicz. - Inną kwestią jest to, że ten teren jest na tyle strategiczny dla gdynian, że jeżeli zostanie sprzedany, to nie będzie najmniejszej szansy na odkupienie go. Każdy dobry pomysł, który zostanie zgłoszony będzie przez nas dopracowywany. Nie wykluczamy żadnej alternatywy dla hotelu, w tym basenu, który został wskazany przez prezydenta w trakcie dyskusji, jako przykład złego pomysłu. To może być np. niskokosztowy wodny plac zabaw, podobny do tego, który powstał w Katowicach czy też po prostu poszerzenie obecnej Polanki.

Jedną z propozycji, pojawiających się w ostatnich latach, alternatywnej dla budowy na Polance Redłowskiej hotelu z kompleksem SPA , jest przeznaczenie atrakcyjni położonego gruntu wyłącznie pod funkcje publiczne.

Niektórzy mieszkańcy sugerowali w przeszłości, że nieopodal ul. Ejsmonda powinien zostać wybudowany co najmniej jeden otwarty basen. Tego typu obiekt funkcjonował w tym miejscu do początku lat 80. Powstał w 1949 roku, pływalnia miała olimpijskie wymiary: 50 na 20 metrów. Można było do niej wejść po schodkach, albo wskoczyć z 10-metrowej wieży. Obok był mniejszy basen o głębokości 0,4-1,2 m. Były też natryski oraz szatnie z tarasem na dachu.