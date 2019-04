Le Marité wpłynął do gdyńskiego portu. To ostatni czynny tego typu żaglowiec na świecie [zdjęcia]

Dla zwiedzających Le Marité udostępniona została wystawa fotograficzna „Exotic Taste of Europe” przedstawiająca uprawy żywności z Gwadelupy i Martyniki (Francja), Madery (Portugalia) i Wysp Kanaryjskich (Hiszpania). Ekspozycja odwiedza europejskie miasta portowe od maja 2017 roku, do Gdyni zawita po raz drugi. Żaglowiec w ciągu ostatnich dwóch lat gościł 33 tysiące osób. Odwiedzających przyjmuje bezpłatnie w godzinach 9 00 – 18 00.

To właśnie Gdynię, a nie jak początkowo zakładano Kołobrzeg, wybrała załoga jako idealne miejsce na zacumowanie statku. Dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych żeglugą to wyjątkowa okazja by zobaczyć blisko stuletni zabytek. W trasie Le Marité pozostanie do końca 2019 roku, a jego kolejne przystanki to Rostock i Brema (Niemcy), Gandawa (Belgia), Figueira (Portugalia), Malaga (Hiszpania) i Marsylia (Francja).

Le Marité jest barkentyną (inaczej szkunerbarkiem), czyli żaglowcem posiadającym trzy lub więcej masztów. Został zbudowany w 1921 roku w Fecamp. Jest dziś ostatnią „czynną” tego typu jednostką, które w Normandii przeznaczone były do połowów dorszy. Ma 3 maszty i 15 żagli o łącznej powierzchni 650 m2. Na europejskie wody wypłynął w 1923 roku. Waży 230 ton i ma 45 metrów długości. Jego nazwa to połączenie pierwszych sylab imienia Marie-Thérèse - córki armatora i matki chrzestnej statku.

Pływał i łowił dorsze na nowofundlandzkich wodach od 1923 do 1929 roku. W 1930 roku został odkupiony przez duńskiego armatora. W czasie II wojny światowej służył jako statek rybacki zaopatrujący Wielką Brytanię. Od 1946 do 1992 roku przeszedł kilka modyfikacji, zamontowano silnik, po czym zaklasyfikowano go jako szkuner z drewna do połowów śledzi i krewetek wzdłuż wybrzeży. W 1978 roku został rozbrojony i przeznaczony do zniszczenia, jednakże odkupili go Szwedzi i przywrócili do użytku. Maszty zostały przerobione, a wnętrze zmodyfikowane tak, aby można było na nim odbywać rejsy. W 1992 roku pod nową nazwą Blå Marité af Pripps wygrał jeden z wyścigów żaglowców.

Na początku 1999 roku, Jacques Chauveau, ówczesny prezes stowarzyszenia AMERAMI (ochrona dziedzictwa morskiego Francji) dowiedział się, że żaglowiec jest na sprzedaż. Dopiero cztery lata później po długich negocjacjach, kolektyw regionów normandzkich odkupił Le Marité za kwotę 1,6 miliona euro. W 2006 roku rozpoczęła się renowacja statku, aby przywrócić go do stanu pierwotnego. Warty 5 milionów euro remont ukończono 9 kwietnia 2012 roku.