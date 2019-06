Lato zaczyna się w Gdyni! W sobotę Cudawianki 2019

Cudawianki stanowią tradycyjne otwarcie letniego sezonu koncertowego, jakie jest organizowane na śródmiejskiej plaży. Każdego roku z tej okazji do Gdyni przyjeżdżają miłośnicy muzyki z niemal całego Trójmiasta.

Kolejna edycja przed nami. W najbliższą sobotę, 22 czerwca gdyńska plaża wypełni się miłośnikami muzyki. Tym razem tematem przewodnim imprezy będzie klimat dalekich wysp pacyficznych.

- Tegoroczne Cudawianki to hołd złożony wakacjom i dalekomorskim podróżom. W programie znajdą się liczne akcenty z Karaibów, Hawajów, Antypodów oraz Azji. Dzięki warsztatom podróżniczym z blogerami będziemy mogli skutecznie zaplanować samodzielne wakacje w dalekich zakątkach świata, nauczymy się też improwizowania niezbędnego w obliczu zaskakujących sytuacji na trasie - informują organizatorzy.

W tym roku swoje przeboje zaprezentuje Marika, czyli Marta Kosakowska. Wokalistka to prawdziwy wulkan energii i z pewnością zadba o to, aby cała plaża włączyła się do zabawy. Marika jest przedstawicielką tzw. avant - popu czyli muzyki rozrywkowej z awangardowymi elementami i nowymi brzmieniami.