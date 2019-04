Kultura zawita do świątyni przy ul. Chylońskiej. Ten kościół to nie tylko miejsce modlitwy i zadumy

W świątyni przy ulicy Chylońskiej 129 wystąpią o godz. 19.30 Krzesimir Dębski i Kamil Radzimowski - Band. To jednak nie jedyne akcenty podczas koncertu pasyjnego „Życie z wielkiej miłości”. Za obraz odpowiadać będzie Studio Malowania Piaskiem Jolanty Mensfeld-Niziołek. Swojego głosu na potrzeby widowiska udzieli natomiast aktor Dariusz Kowalski.

- Malowanie piaskiem to prawdziwa sztuka, która łączy piasek, grę świateł i specjalnie do pokazu dobraną muzykę - zapowiada ksiądz Piotr Tartas, pomysłodawca i organizator koncertu. - Daje to niezwykle oryginalny efekt, który robi ogromne wrażenie. Piaskowy świat ożywa, a postaci tańczą na naszych oczach. Sprawne ręce artystki mistrzowsko przekazują historię Męki Pańskiej. Gdy tylko zgaśnie światło, rozbrzmi muzyka, zawitamy wszyscy do krainy piaskowych opowieści o Zbawicielu.

Część z artystów, których będzie można zobaczyć w Kościele Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Alberta Chmielowskiego, już wcześniej występowała w tym miejscu. Dla przykładu Kamil Radzimowski popisywał się umiejętnością gry na mało znanym instrumencie, jakim jest duduk. Tym razem będzie podobnie. Duduk to instrument dęty drewniany z podwójnym stroikiem, który pochodzi z Armenii, wyrabiany jest zazwyczaj z drewna moreli, a tradycje posługiwania się nim sięgają aż 1,5 tysiąca lat. W Polsce mało kto umie na nim grać. Dlatego możliwość wysłuchania takich brzmień jest prawdziwą gratką.

W Kościele Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Alberta Chmielowskiego przy ul. Chylońskiej 129 już wcześniej odbywały się widowiska kulturalne. Dla przykładu był to niezwykły koncert zespołu Małe TGD oraz przedstawienie teatralne „Brat naszego Boga”. Odbył się także koncert kolędRafała Brzozowskiego.

- Podczas każdego z nich kościół wypełniony był po brzegi - mówi ksiądz Piotr Tartas. - Przychodziło po 1,5 tysiąca osób. Spodziewamy się, że podobnie będzie w tą niedzielę. Tym bardziej, że koncertu z takim rozmachem jeszcze nie organizowaliśmy. Takimi przedsięwzięciami chcemy pokazać, że świątynia nie jest tylko miejscem zadumy i modlitwy, ale także może stać się ważnym elementem życia kulturalnego dla lokalnej społeczności i wiernych.

Sama data koncertu też nie jest oczywiście przypadkowa, gdyż odbędzie się on w Niedzielę Palmową. Wstęp na widowisko jest bezpłatny. Magnesem, przyciągającym publiczność, powinna być osoba Krzesimira Dębskiego, który jest cenionym kompozytorem, skrzypkiem jazzowym i dyrygentem, wielokrotnie nagradzanym za swoją pracę. Retransmisja koncertu odbędzie się w Telewizji TRWAM w Niedzielę Palmową o godz. 21.40 i Wielki Piątek o godz. 16.10.