Kto przyjechał na pogrzeb prezydenta Gdańska? [zdjęcia]

Pogrzeb Pawła Adamowicza. Kto pojawi się na pochówku w Bazylice Mariackiej?

Sześciu premierów i czterech prezydentów RP weźmie udział w pogrzebie Pawła Adamowicza. Na uroczystościach pojawią się także zagraniczni politycy.

Tysiące gdańszczan, mieszkańców Pomorza weźmie udział w sobotnich (19.01.2019) uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza. Do Gdańska przyjedzie także:

prezydent RP Andrzej Duda, a także trzech byłych prezydentów: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski. Swój udział zapowiedzieli także premier Mateusz Morawiecki oraz pięciu byłych premierów: Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz oraz Waldemar Pawlak. Potwierdzony jest również udział szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Komisję Europejską mają reprezentować Elżbieta Bieńkowska i Marek Prawda.

Pawła Adamowicza pożegnają również były prezydent Niemiec Joachim Gauck oraz reprezentanci zagranicznych miast, burmistrzowie: Rotterdamu - Ahmed Aboutaleb, Bremy - Carsten Sieling, Hamburga - Katharina Fegebank i Lipska - Burkhard Jung, z którymi współpracował zamordowany Prezydent Gdańska. Będzie też delegacja rządowa: minister kultury Piotr Gliński i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Pogrzeb prezydenta Adamowicza. Żegnają go prezydenci i burmistrzowie miast z całej Polski

Swojego kolegę samorządowca pożegnać chcą także przedstawiciele Związku Miast Polskich (wczoraj poczty sztandarowe poszczególnych samorządów asystowały przy ECS w czasie wyprowadzenia trumny Pawła Adamowicza).

W sobotę w Gdańsku ma być około 300 samorządowców z całej Polski: prezydenci (a także byli prezydenci Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz i Wrocławia - Rafał Dutkiewicz), burmistrzowie i wójtowie. Nie zabraknie Wojciecha Szczurka i Jacka Karnowskiego, prezydentów Gdyni i Sopotu, z którymi Gdańsk Pawła Adamowicza utworzył kilka lat temu zręby metropolitalnej organizacji. Głos zabiorą najbliżsi: żona Pawła Adamowicza oraz przyjaciel Aleksander Hall.

Mszę poprowadzi metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

- Paweł zasługuje na to, by pożegnać go w spokoju. Pożegnamy przyjaciela, wspaniałego człowieka - mówi Sławomir Neumann, szef pomorskich struktur PO, który również będzie w sobotę w Gdańsku. Przedstawiciele środowisk politycznych (senatorowie i posłowie z Pomorza) także zapowiedzieli swój udział w sobotnich uroczystościach.

- Liczba osób, które chciały pożegnać Pawła Adamowicza, jest bardzo duża - mówił Dariusz Wołodźko z referatu prasowego Urzędu Miasta. - Odebraliśmy mnóstwo telefonów z pytaniami o uroczystości pogrzebowe Prezydenta Gdańska. Pomieszczenie wszystkich było sporym wyzwaniem.

Zaznaczmy, uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę o godzinie 12 w bazylice Mariackiej. Dla uczestników pogrzebu kościół będzie otwarty od godziny 10.

Oprócz zaproszonych imiennie gości w pogrzebie uczestniczyć będą mogli mieszkańcy Gdańska, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsca i względy bezpieczeństwa nie wszyscy chętni będą mogli wejść pod dach bazyliki.

Najważniejsi politycy na pogrzebie Pawła Adamowicza

Pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę 19 stycznia w Gdańsku. Organizatorem uroczystości, przy współudziale rodziny, jest miasto Gdańsk. Udział w pogrzebie władz państwowych był uzależniony od woli rodziny. W środę Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda weźmie udział w pogrzebie.

Na pogrzebie Pawła Adamowicza mają pojawić się również inni ważni polscy politycy. Potwierdzona została obecność m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, a także prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Można spodziewać się, że w Gdańsku pojawi się wielu polityków Platformy Obywatelskiej, do której przez lata należał Paweł Adamowicz, a także wielu samorządowców, z którymi prezydent Gdańska współpracował w ciągu 20 lat sprawowania urzędu.

