Księga kondolencyjna dla prezydenta Gdańska. Zostaw swój wpis!

Żegnamy go wszyscy – pełni rozrzewnienia, żalu i gniewu na niesprawiedliwy los.

Internauci we wzruszający sposób żegnają się z prezydentem Adamowiczem. W księdze kondolencyjnej Dziennika Bałtyckiego pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wzruszające, poruszające wpisy są najlepszym dowodem na to, jak wspaniałym człowiekiem był Paweł Adamowicz.

Księga kondolencyjna, poświęcona pamięci Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, będzie dostępna dla internautów w całym kraju do poniedziałku, 21 stycznia.

Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska - najważniejsze informacje

Do ataku na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, doszło w niedzielę, 13.01.2019 r. podczas finału WOŚP w Gdańsku. Tuż przed wysłaniem „Światełka do nieba” na scenę wtargnął mężczyzna i ugodził nożem prezydenta. Paweł Adamowicz osunął się na scenę. Napastnik – zanim został ujęty – zdążył wykrzyczeć do mikrofonu, że atak zaplanował z zemsty za niesłuszne skazanie. „Siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała.”

Ranny prezydent został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przez 5 godzin trwała operacja. Niestety, Pawła Adamowicza nie udało się uratować.

Pożegnanie Pawła Adamowicza