Książki nie tylko na walentynki. „Dlaczego mamusia pije?"„W cieniu gilotyny” [konkurs]

Mamy do rozdania książki: „Spadek” Beaty Dmowskiej,; „Z nakazu serca” Nory Roberts; „Dlaczego mamusia pije” Gill Sims i „W cieniu gilotyny” Allison Pataki & Owen Pataki.

Więcej na temat każdej z powieści dowiesz się KLIKAJĄC w zdjęcie.

KONKURS!

Wszystkie egzemplarze mamy od Wydawnictwa HarperCollins. Jak zdobyć książkę?

Wystarczy w mejlu podać tytuł książki, jaką chcielibyście otrzymać. Kto pierwszy - ten lepszy! Ilość książek jest ograniczona - mamy po 3 egzemplarze z każdego tytułu.

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem Książki o miłości. Prosimy o podanie tytułu, jaki chcielibyście otrzymać oraz swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy!

Na odpowiedzi czekamy do 21 lutego do godz.12.00. Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!