Książka dla dzieci. "Kuba i Kanga" przyjaźń na całe życie? [konkurs]

Kuba mieszka z tatą w starym domu nad rzeką, na skraju australijskiego buszu. Codziennie odprowadza ojca do pracowni na wzgórzu, a potem za jedyne towarzystwo ma psa Bobiego, stadko kur i brzęczenie cykad. Każdy dzień jest podobny do poprzedniego.

„Tutaj nawet za sto lat nic się nie wydarzy” – mawia tata. Lecz pewnego dnia ciszę przerywa odgłos wystrzału…

Kuba ratuje z rąk kłusowników malutką kangurzycę. Początkowo Kanga nie odstępuje go na krok, a chłopiec coraz bardziej się do niej przywiązuje. Rodzi się między nimi przyjaźń. Jednak czy dzikie zwierzę da się tak naprawdę oswoić? I pozwoli chłopcu zostać ze sobą do końca?

Książkę napisała Ursula Dubosarsky uznawana za jedną z czołowych australijskich autorek dla dzieci i młodzieży. Ma na swoim koncie ponad sześćdziesiąt książek i dziesiątki nagród. Jest rekordową pięciokrotną laureatką New South Wales Premier’s Literary Award dla najlepszej książki dziecięcej.

„Kuba i Kanga” to jej pierwsza książka wydana w Polsce. Przełożyła niezastąpiona Maria Makuch. Zilustrował Andrew Joyner. Premiera książki odbyła się przed paroma dniami - 30 stycznia.

