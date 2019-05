Krzysztof Zanussi odbierze Platynowe Lwy podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Tegoroczna gala 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w sobotę, 21 września. To właśnie wtedy poznamy laureatów, którzy zostaną uhonorowani najważniejszymi polskimi nagrodami filmowymi. Do konkursu pozostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz poznaliśmy laureata Platynowych Lwów. Nagroda za całokształt twórczości trafi do wybitnego reżysera Krzysztofa Zanussiego.[przycisk_galeria]

- Krzysztof Zanussi ma w swoimi dorobku w sumie trzydzieści pełnometrażowych filmów fabularnych, a ponadto liczne filmy telewizyjne – między innymi osiem godzinnych odcinków „Opowieści Weekendowych”, a także spektakle teatralne i operowe. Reżyseruje między innymi w teatrach w Mediolanie, Rzymie, Palermo, Syrakuzach, Bonn, Moskwie, Bremie, Bazylei. Jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej nagradzanych polskich twórców za granicą - powiedziała Magdalena Jacoń, rzecznik prasowy festiwalu.

Co ciekawe, artysta podczas gdyńskiego festiwalu już dwukrotnie odbierał nagrodę główną, a więc Złote Lwy. Miało to miejsce w 1977 roku, kiedy Zanussi odebrał statuetkę za film "Barwy Ochronne". Natomiast w 2000 roku triumfował z filmem „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”. Ponadto jego "Cwał" i "Persona non grata" otrzymały Nagrodę Jury.

