Kradzież auta jak z filmu. Wszystko wydarzyło się na Karwinach

Do zdarzenia miało dojść w piątkowy wieczór. Niefrasobliwy 20-latek spotkał się z mężczyzną, którego poznał wcześniej na jednym z portali internetowych. Złodziej był w towarzystwie dwóch kompanów. W trakcie wspólnej przejażdżki okazało się, że mężczyźni radykalnie zmienili nastawienie do 20-latka i stali się wręcz agresywni. W końcu miało dojść do rękoczynów, a sprawcy siłą wyrzucili właściciela pojazdu.

- Sprawą rozboju zajmowali się kryminalni i śledczy z komisariatu w Gdyni Karwinach. Poczynione przez nich ustalenia i zebrany materiał operacyjny pozwoliły wytypować miejsce gdzie znajdują się sprawcy tego przestępstwa - powiedział kom. Krzysztof Kuśmierczyk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni - Miejsce to znajdowało się w okolicach Rawicza, dlatego też policjanci z Gdyni przekazali informację w tej sprawie do swoich kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, którzy na autostradzie S5 zatrzymali samochód i trzech mężczyzn nim podróżujących.

Po zatrzymaniu, trzech mężczyzn (w wieku 19,21 i 27 lat) bardzo szybko wróciło do Gdyni. Tym razem już pod kontrolą funkcjonariuszy. Okazało się, ża każdy z nich miał na swoim koncie inne wyczyny. Dwóch z nich dokonało wcześniej przestępstw przeciwko mieniu, a ostatni uciekł z zakładu poprawczego. Teraz za dokonanie rozboju grozi im do 12 lat więzienia.