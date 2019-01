Koncerty, spotkania w Trójmieście. Zobacz, na co można się wybrać w najbliższym tygodniu [26 stycznia - 3 luty]

Poezja i muzyka w Dworze Artusa

26 stycznia o 18.00, w gdańskim Dworze Artusa zabrzmią utwory F. Chopina, I. J. Paderewskiego oraz H. Poosa. Wykona je Polski Chór Kameralny pod batutą Jana Łukaszewskiego.

Koncert „ Pogłosy. Poezja w muzyce” otworzy „Pięć pieśni na chór mieszany a cappella Fryderyka Chopina” w opracowaniu Andrzeja Koszewskiego. Utwory z opusu 74 powstały do tekstów Stefana Witwickiego, Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola. Drugim kompozytorem, którego utwory usłyszymy w Dworze Artusa, jest Ignacy Jan Paderewski. Pieśni Paderewskiego tworzą ważne ogniwo pomiędzy twórczością Że-leńskiego i Noskowskiego a Karłowiczem czy też Szymanowskim. Kompozytor skomponował 22 pieśni na głos z fortepianem. Wykonane zostaną te pochodzące z opusu 7: „Cztery pieśni do poezji Adama Asnyka”, zadedykowane poecie, które powstawały w Berlinie, Wiedniu i Warszawie od 1882 do 1885 roku. Na zakończenie koncertu zabrzmi cykl utworów Nachklänge (niem. pogłosy) Heinricha Poosa, jednego z najwybitniejszych współczesnych niemieckich kompozytorów muzyki chóralnych. Cykl jest muzycznym opracowaniem ośmiu wierszy Josefa von Eichendorffa, poety i pisarza okresu romantyzmu.

Bilety 20, 30 zł do nabycia w siedzibie Polskiego Chóru Kameralnego (ul. Opata Jacka Rybiń-skiego 24, Oliwa), i na godzinę przed rozpoczęciem w miejscu koncertu; zniżka dla posiadaczy „Karty do kultury”.

W ŻAK-u zagra Pablopavo i Ludziki

26 stycznia o 20.00 w klubie Żak (Gdańsk, al. Grunwaldzka 195/197) zagra Pablopavo i Ludziki. Tego zespołu nie trzeba przedstawiać. Właśnie wydali nową płytę „Marginal”. W jej zapowiedziach stałym motywem były takie słowa, jak disco, dyskoteka, taneczny, co przygotowywało na niespodziankę, znając twórczość tego zespołu. Ale już pierwsze wysłuchanie nowego materiału nie pozostawia wątpliwości: ta „dyskoteka” to po prostu delikatne nawiązanie do muzycznej estetyki lat 70., z oldskulową elektroniką, „funkującą” gitarą, mocnym basem. To trochę jak podróż do klimatów lekko wymieszanych - trochę z polskiej muzyki filmowo-serialowej tamtej epoki („Agata”), trochę z dawnego Bowiego („Piosenka”), trochę z Briana Ferry’ego („Światła na statku”). Bilet normalny 13 - 55 zł

Historia Czarnych Huzarów w Sztuce Wyboru

26 stycznia o 17.00 w gdańskiej Sztuce Wyboru odbędzie się spotkanie z autorem książki „Leibhusaren. Historia Czarnych Huzarów”.

Huzarzy z trupimi główkami na czapkach przez ponad wiek byli nieodłącznym elementem krajobrazu Gdańska. „Leibhusaren. Historia Czarnych Huzarów” Wojciecha Gruszczyńskie-go to pierwsza na naszym rynku wydawniczym książka w całości im poświęcona. - Napisanie książki o historii Czarnych Huzarów było prawdziwym wyzwaniem i gdybym wiedział, z czym będę miał do czynienia, nie wiem, czy drugi raz porwałbym się na opracowanie takiego tematu - mówi Wojciech Gruszczyński, autor publikacji. Urodził się w Gdańsku w 1969 roku. Dosyć wcześnie zainteresował się historią miasta. Uczył się w Con-radinum i ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 2001 roku wyjechał do Szwecji na studia doktoranckie i mieszka tam do dzisiaj.

Spotkanie autorskie, prowadzenie Izabela Sitz - Frejer, Daniel Saulski. Sztuka Wyboru, ul. Słowackiego 19, Gdańsk, wstęp wolny.

The peace meditation

27 stycznia o 19.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbędzie się koncert, a w zasadzie realizacja spontanicznej idei, która narodziła się po ostatnich wydarzeniach w Gdańsku. W programie kompozycje Jacka Sykulskiego i Erica Whi-tacre’a oraz improwizacje w wykonaniu Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikały. Początek o 19.00. O 19.55 - modlitwa pamięci Pawła Adamowicza. Wystąpią: Maciej Sikała (saksofon), Bogusław Grabowski (organy), Chór Kameralny 441 Hz (śpiew) oraz Anna Wilczewska (dyrygent). Wstęp wolny.

Malowanie klawiaturą

27 stycznia o 18.00 w Kościele Zielonoświątkowym odbędzie się koncert Cappelli Gedanensis „Malowanie klawiaturą” z udziałem wybitnego pianisty Macieja Markiewicza .

Maciej Markiewicz od lat koncertuje na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Czech, Rosji, jest też uczestnikiem programów: „Filharmonii Dowcipu”oraz „Co tu jest grane?”. W swoich oryginalnych aranżacjach pianista miesza klasykę, muzykę filmową, blues czy bookie-woogie. Podczas występów daje też słuchaczom możliwość poznania siebie od strony drugiej pasji, jaką jest dla niego malarstwo, a zwłaszcza akwarela. Początkowo muzyka towarzyszyła wystawom i wernisażom, teraz jednak obie gałęzie sztuki stanowią integralną część swoistych happeningów, na których dźwięk przenika barwę.

Nie inaczej będzie podczas wydarzenia „Malowanie klawiaturą”. Podczas koncertu będzie można nie tylko wysłuchać oryginalnych reinterpretacji mistrzów Vivaldiego czy Mendelssohna. Pojawią się również fragmenty pochodzące z takich filmów jak „Forest Gump” czy „Misja”. Artysta opowie także o procesie twórczym, malarstwie oraz… wykona akwarelę, będącą nawiązaniem do nieuchwytnej warstwy muzycznej. Pianiście towarzyszyć będzie zespół instrumentalny Cappelli Gedanensis. Koncert, 27 stycznia (niedziela), 18.00, Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Radość Życia, ul. Menonitów 2A, Gdańsku. Wstęp jest wolny po wcześniejszej rezerwacji miejsc pod nr. tel. 58 302 26 58.

Urodziny Heweliusza

27 i 28 stycznia w Gdańsku organizowane są Urodziny Heweliusza. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny (zapisy obowiązują tylko na zajęcia dla szkół). Uczestnicy bę-dą mogli poznać tę wybitną postać oraz jej bogaty dorobek podczas zajęć komiksowych i astronomicznych w Hevelianum w najbliższą niedzielę. Zaczynamy w samo południe. Tego dnia, o 17.00 na skwerze Zieleniec Heweliusza przed Ratuszem Staromiejskim przy ul. Korzennej, Plama GAK upamiętni Heweliusza plenerowym występem teatralnym, a o 17.45 będzie można wysłuchać Epitafium dla Prezydenta Pawła Adamowicza, Carillon w Kościele św. Katarzyny. Dodatkowe atrakcje organizowane będą także w poniedziałek, 28 stycznia br. W Hevelianum odbywają się warsztaty astronomiczne, a w siedzibie Stowarzyszenia FabLab zajęcia, podczas których uczestnicy będą mogli samodzielnie skonstruować astrolabium. Urodzinom towarzyszy wznowienie i promocja komiksu „Uczeń Heweliusza”.

Koncert chóru politechniki

29 stycznia o 18.00 w auli Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zaprezentuje podczas swojego koncertu utwory, które w minionym roku zapewniły AChPG wyróżnienia na festiwalach i koncertach. Wstęp wolny.

Rozmowy w poczekalni - nowy cykl w Stacji Orunia

30 stycznia o 18.00 w Stacji Orunia GAK (Dworcowa 9, Gdańsk) odbędzie się wykład dra Huberta Bilewicza (historyka sztuki, nauczyciela akademickiego, edukatora) „Artyści - twórcy Niepodległości 1900-1925”. Wykład będzie otwierał nowy cykl spotkań w Stacji Orunia GAK „Rozmowy w poczekalni”. Wstęp wolny.

Waglewski Fisz Emade w Starym Maneżu

31 stycznia o 20.00 w Starym Maneż u (Gdańsk, Juliusza Słowackiego 23) odbędzie się wyjątkowy koncert. Po kilku latach od wydania platynowej „Męskiej Muzyki” z albumem „Matka, Syn, Bóg” powrócił projekt Waglewski Fisz Emade. Panowie ponownie staną na scenie. Bilety 79 zł.

Dni Muzyki Nowej – ŻAK 30 stycznia – 3 luty

Dziewiąta edycja gdańskich Dni Muzyki Nowej rozpocznie się w najbliższą środę w klubie Żak. Jedyną zmianą w programie jest nieobecność Ensemble Kompopolex, który prawdopodobnie wystąpi w innym terminie. Organizatorzy Dni Muzyki Nowej tak zwracają się do swojej publiczności: „Tegoroczna edycja Festiwalu miała pierwotnie odbyć się w dniach 16-20 stycznia, zmieniliśmy ten termin ze względu na żałobę po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, naszego Szefa. Dziękujemy artystom i publiczności, którzy wykazali zrozumienie dla tej sytuacji”.

Od 30 stycznia do 3 lutego w Klubie Żak pojawią się wykonawcy tworzący w, pomiędzy i ponad granicami gatunków takich, jak muzyka współczesna, kameralna, elektronika, ambient, jazz i inne. W jednym miejscu usłyszymy muzykę, której naturalnym środowiskiem prezentacji są zarówno sale koncertowe i filharmonie, jak i offowe kluby czy alternatywne festiwale. Będzie wzruszająco i merytorycznie. Aktualny program przedstawia się następująco: w środę: Jorgos Skolias /Piotr Rachoń i Pękala Kordylasińska Pękala, w czwartek Sebastian Zawadzki & NeoQuartet i Luton, w piątek GAS, w sobotę Hatis Noit i Resina, w niedzielę Hubbub i Martin Kohlstedt. Pełny program z dodatkowymi informacjami znajdziecie pod adresem: klubzak.com.pl.

Dni Muzyki Nowej najlepiej oglądać w całości, ale na koncert, który będzie wspominany latami typujemy GAS-a.

30 stycznia - 3 lutego, g. 19 (śr., czw. niedz.), g. 20 (piąt., sob.). Klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197), bilety: 20-55 zł.

Tango w Filharmonii

3 lutego o 18.00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku najsławniejsze tanga argentyńskie i polskie wykona Katarzyna Jamróz - aktorka, piosenkarka, laureatka Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artystce towarzyszą najlepsi w Polsce interpretatorzy tanga - trio Grzegorza Frankowskiego z Krakowa. Usłyszymy, m.in. tanga Astora Piazzolli, Carlosa Gardela, Jerzego Petersburskiego i Grzegorza Frankowskiego. W programie także słynne tango C. Gardela - „Por una cabeza” znane z filmów „ Zapach kobiety”, „Prawdziwe kłamstwa”, „Zły Mikołaj”. Bilety 45 - 120 zł.

