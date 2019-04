Komunikacja miejska całego Trójmiasta jest już widoczna w aplikacji Google Maps

Dzięki porozumieniu gdańskiego ZTM oraz gdyńskiego ZTM z frimą Google w aplikacji Maps wyświetlają się przebiegi linii autobusowych, trolejbusowych, tramwajowych, przystanki, rozkłady jazdy czy trasy przejazdów poszczególnych środków komunikacji w Trójmieście (także w Sopocie który "dzielą" między siebie ZTM i ZKM).

- Świat pędzi do przodu. Jeszcze kilka lat temu wystarczał nam rozkład jazdy umieszczony w widocznym miejscu na przystanku autobusowym, teraz ogromna większość do planowania podróży, nawet tej krótkiej, nie wykraczającej poza granice własnego miasta, wykorzystuje smartfon i Mapy Google - zauważa Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Dajemy więc naszym mieszkańcom dosłownie „do ręki” kolejne nowoczesne narzędzie ułatwiające poruszanie się po Trójmieście.

- Głównym celem, jaki staraliśmy się osiągnąć było dotarcie z informacją o rozkładach jazdy do jak największej liczby potencjalnych pasażerów, również zagranicznych turystów - zaznacza Agnieszka Rzeźnikowska, główny specjalista ds. utrzymania systemów ZTM w Gdańsku. - Razem z naszymi partnerami doszliśmy do wniosku, że warto wzbogacić mapy o te dane.

Obsługa nowości jest bardzo prosta i ogranicza się do wpisania na mapie docelowego adresu. System pokaże możliwe warianty połączeń komunikacji miejskiej, za pomocą których dostaniemy się do celu. Na mapie wyświetlą się najbliższe przystanki komunikacji miejskiej wraz ze wskazówkami, jak do nich dojść. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie opcji odjazdów ze wskazaniem rozkładowego czasu, co ułatwia zaplanowanie czasu podróży.

Jest to rozwiązanie znane już z wyszukiwarek połączeń. Jednak w przypadku takich programów trzeba pobrać aplikację bądź wejść na osobne strony, gdzie prezentowane są rozkłady. Rozwiązanie oferowane przez gdański ZTM i gdyński ZKM umożliwia bezpośrednie znalezienie połączenia na Mapie Google.

