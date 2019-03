Kolosy rozdane. 21 edycja największych spotkań podróżników dobiegła końca [zdjęcia]

W niedzielę kapituła nagrodziła Michała Worocha i Macieja Kamińskiego za projekt Whellchairtrip - poruszający się na wózku podróżnicy odebrali Kolosa w kategorii Wyczyn Roku. Kamila Kielar, za bezwzględność w pokazywaniu mechanizmów, które sterują dzisiejszym światem i umiejętność przykuwania uwagi do tematów ważnych otrzymała Kolosa w kategorii Podróże. - Bardzo często jestem pytana, jak taka drobna blondynka może robić takie rzeczy. Bardzo nie lubię tego pytania, ponieważ kolor włosów nie ma tu nic do rzeczy. Warstwa wyczynu i przygody jest tylko jedną z warstw i wcale nie tą najważniejszą. Zawsze w moich wyprawach najistotniejsze jest to, żeby przekazać coś ważnego i skupić się na tym co mnie osobiście dotyka i bardzo wierzę, że jest to kluczowe dla nas wszystkich. - mówiła.

Super Kolosa za całokształt dokonań odebrał również Richard Konkolski - czeski żeglarz, który m.in. trzykrotnie opłynął kulę ziemską w samotnych rejsach. - Dziękuję za pomoc i za przyjaźń, ostatni raz w Gdyni byłem ponad 40 lat temu, teraz jestem tu ponownie. Niech żyje Polska, niech żyją Czechy i niech żyje dobra przyjaźń pomiędzy ludźmi na całym świecie. - podkreślał. Nagroda im. Andrzeja Zawady trafiła w ręce Jacka Matuszka, a Nagroda Wiecznie Młodzi do Ryszarda Teisseyre.

Na niedzielnym finale pojawił się również Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, który na scenie zaznaczył rolę Janusza Janowskiego w organizacji OSPŻiA. - Na tej scenie już dziękowaliśmy wielu osobom. Czas, żebyśmy podziękowali najważniejszej osobie, bez której nie moglibyśmy się tutaj spotykać. Chciałem Panu podziękować za to, że kiedyś w rozmowie wymyślił Pan tę imprezę. - mówił Marek Łucyk do Janusza Janowskiego, organizatora Kolosów.

Niedzielny finał był ostatnią częścią przyznawania Kolosów - w sobotę nagrody główne odebrali Szymon Kuczyński, Michał Ciszewski, Marcin Czart, Agata Klewar, Andrzej Porębski, Ewa Wójcik i Andrzej Bargiel.