KOLOSY 2019. Już wkrótce 8-10 marca w Gdyni wielikie spotkanie podróżników i żeglarzy

W tegorocznym programie Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów znajdziemy kilka ciekawych nowości. Przede wszystkim ceremonia wręczenia statuetek została rozdzielona na dwa wydarzenia.

Pierwszy z finałów odbędzie się w sobotę po południu. Wtedy to właśnie Kapituła Kolosów wskaże nazwiska zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach Alpinizm, Eksploracja jaskiń oraz Żeglarstwo. Reszta zwycięzców w kategoriach Podróże i Wyczyn roku zostanie wybrana w niedzielę. Ostatniego dnia imprezy ogłoszony zostanie również laureat Nagrody im. Andrzeja Zawady i Nagrody Wiecznie Młodzi, ufundowanych przez prezydenta Gdyni.

Pierwszy wyróżniony tegorocznej edycji Kolosów jest już natomiast znany. Decyzją kapituły Richard Konkolski, wybitny czeski żeglarz, uhonorowany został Super Kolosem, czyli nagrodą za całokształt dokonań. O tym, jak trzykrotnie samotnie opłynął świat na własnoręcznie zbudowanym jachcie, opowie osobiście tuż przed niedzielnym finałem.

To oczywiście nie jest jednak jedyna i główna atrakcja spotkań podróżników, gdyż XXI edycja Kolosów to blisko sto prelekcji, warsztatów, spotkań oraz pokazów filmów. Łącznie na uczestników wielkiego święta żeglarzy i alpinistów czeka ponad 60 godzin opowiadania o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w polskich podróżach w 2018 roku.

To, co najważniejsze, największe i najciekawsze odbędzie się tradycyjnie w Gdynia Arenie. Kolosy w tym roku zagoszczą jednak także w budynkach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie do dyspozycji uczestników oddane zostaną cztery sale oraz restauracja. W trzech z nich transmitowane będą na żywo wydarzenia z hali głównej. Natomiast największa, mogąca pomieścić 300 osób sala posłuży za miejsce spotkań w ramach Fotoplastykonu.

Tegoroczne prelekcje otworzy Tomasz Kozłowski. Opowie o swoim projekcie “Sto skoków w jeden dzień”, dzięki któremu starał się zebrać pieniądze na zakup stu specjalistycznych wózków inwalidzkich. Tomasz Kozłowski oddał łącznie 101 skoków spadochronowych, bijąc tym samym rekord Europy. Dzięki akcji zebrał 550 tysięcy złotych, co poskutkowało zakupem ponad stu wózków.

Tegoroczne Kolosy odwiedzi jednak wiele wybitnych postaci, których wyczyny i eskapady szerokim echem odbijały się w Polsce, Europie i na świecie. Jednym z nich będzie Janusz Gołąb, pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięcznika Gaszerbrum I, na którego wierzchołku stanął 9 marca 2012 roku wspólnie z Adamem Bieleckim. Jest to dwukrotny zdobywca Kolosa za rok 1999 oraz 2012.

- Janusz Gołąb to najwyższa klasa wśród polskich alpinistów - mówi Janusz Jankowski, pomysłodawca oraz dyrektor Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.

Podczas prelekcji “Jak Jędrek Bargiel z K2 na nartach zjechał” opowie o szczegółach sławnej wyprawy “K2 Ski Challange”, podczas której zakopiańczyk jako pierwszy na świecie dokonał tego wyczynu, a Janusz Gołąb mu w tym pomagał. Natomiast w “Sekretach wielkich ścian”, które zakończą tegoroczną edycję, przedstawi swoje najważniejsze dokonania oraz kulisy wydarzeń w bazie pod K2 podczas ubiegłorocznej, narodowej wyprawy na ostatni, niezdobyty zimą szczyt świata.

- Zależy nam, żeby Kolosy odwiedzili ludzie podróżujący z plecakiem - podkreśla Janusz Janowski. - Chcemy pokazać młode osoby, którzy robią coś fajnego, pomóc im pokonać progi. Stronimy od celebryckości. Pokazujemy ludzi wartościowych, którzy nie zawsze znajdują swoje miejsce w mediach, bo nie potrafią się przebić. Chcemy stworzyć dla nich szansę, pokazać ludzi wartych zauważenia, pomóc im zrobić krok dalej. Jeżeli będziemy przez cały czas promować celebrytów, to wartościowi podróżnicy nigdy nie zaistnieją.

