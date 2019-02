Kolejny, nowy wydział gdyńskiego Ratusza. Armia urzędników rośnie i nie mieszczą się już oni w budynkach magistratu

Po powołaniu niedawno do życia wydziału ochrony dziedzictwa, tym razem ogłoszono utworzenie wydziału polityki rodzinnej. Jego urzędnicy będą m.in. bronić praw dzieci, promować ich talenty i przeciwdziałać dyskryminacji.

- Polityka rodzinna nie jest niczym nowym w Gdyni - uzasadnia tą decyzję Katarzyna Spychała, wiceprezydent miasta. - Powiedziałabym, że jest jednym z filarów polityki samorządowej, którą uprawiamy. Mamy taki zwyczaj, że zaczynamy od projektu, a dopiero kiedy się sprawdzi, dajemy mu pewną formę instytucjonalną. Po sześciu latach przygody z polityką rodzinną doszliśmy do wniosku, że to właśnie czas na to, aby instytucja, która zajmuje się polityką rodzinną, przybrała kształty organizacyjne. Przybierze je w formule jednego z wydziałów urzędu miasta.

Katarzyna Spychała dodaje, że będzie to jeden z nielicznych, takich wydziałów w Polsce. Jej zdaniem pozwoli lepiej koordynować i wdrażać politykę rodzinną, która stanie się czytelniejsza.

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm pani wiceprezydent w tej kwestii.

- Przecież jest już Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymywany z naszych podatków, którego pracownicy także mają za zadanie zapobieganie patologiom w rodzinach - mówi Jacek Pawlak, mieszkaniec Śródmieścia. - W ubiegłej kadencji powołano Gdyńskie Centrum Zdrowia. Istnieją też instytucje na poziomie administracji państwowej, jak rzecznik praw dziecka. Po co mnożyć kolejne wydziały, dublować kompetencje? Już w ubiegłej kadencji powstało kilka nowych wydziałów, jak projektów rozwojowych. Ile jeszcze?

Na korytarzach Ratusza spekuluje się, że naczelnikiem wydziału polityki rodzinnej zostanie Beata Szadziul, w ubiegłej kadencji wiceprzewodnicząca gdyńskiej rady miasta. Zgodnie z prawem na to stanowisko rozpisać trzeba jednak konkurs. Jeszcze przed jego rozstrzygnięciem Szadziul odmówiła złożenia ślubowania na radną Gdyni aktualnej kadencji, gdyż ewentualne szefowanie nowemu wydziałowi nie może być łączone ze sprawowaniem mandatu.

Na skutek rosnącej liczby komórek organizacyjnych urzędnicy Ratusza już dawno przestali mieścić się w dwóch głównych siedzibach urzędu przy al. Piłsudskiego i 10 Lutego. Także wydział polityki rodzinnej będzie funkcjonował poza tymi gmachami, przy ul. Świętojańskiej. Inną komórkę organizacyjną Ratusza, wydział edukacji, ulokowano kilka miesięcy temu w wynajmowanym od dewelopera biurze przy ul. Warszawskiej, za które trzeba płacić czynsz. Już w połowie ubiegłego roku liczba etatów w samym Urzędzie Miasta Gdyni sięgnęła niemal 900. Łączna wysokość pensji tak pokaźnej armii urzędników obciąża budżet gminy kwotą znacznie przekraczającą 60 milionów złotych. A to wcale nie koniec wydatków na kadrę administracji samorządowej. Kolejne wypłaty, nie ujęte w tym bilansie, płyną szerokim strumieniem z miejskiej kasy do kieszeni pracowników m.in. Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w którym planowane jest zwiększenie liczby etatów, Gdyńskiego Centrum Sportu, Zarządu Komunikacji Miejskiej, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Zarządu Dróg i Zieleni, Straży Miejskiej, czy też licznych spółek komunalnych.

Na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagrody dla urzędników oraz dodatkowe etaty zabezpieczono w tegorocznym budżecie gminy 10 mln zł. Aby porównać tą kwotę z innymi wydatkami, warto przytoczyć kilka przykładów. Na wsparcie ratujących zdrowie i życie działań strażaków ochotników z Wiczlina przeznaczono 116 tys. zł. Na działalność Hospicjum 110 tys. zł, czyli tylko o nieco ponad połowę więcej, niż wynosiła w ostatnich latach standardowa, łączna kwota nagród dla wiceprezydentów Gdyni. Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich na pomoc kobietom z chorobą nowotworową przekazano 35 tys. zł.