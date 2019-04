Kolejni artyści przyjadą na tegorocznego Open'era. Szykuje się ponownie wielkie święto muzyki [zdjęcia]

Nazwy tych zespołów i wykonawców ucieszą fanów między innymi rocka i hip-hopu.

Do grona hedalinerów wielkiego festiwalu dołączyła formacja The Strokes. Kiedy w 2001 roku wydawali debiutancki album „Is This It?”, z miejsca zostali okrzyknięci rewolucjonistami nowej fali rocka. Takie kawałki, jak „Last Nite”, czy „Someday”, szybko stały się czymś więcej, niż tylko popularnymi piosenkami, zyskując status rockowych hymnów. Natomiast Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture i Fabrizio Moretti dla wielu reprezentantów swojego pokolenia, stali się muzycznymi Bogami.

Na festiwalu nad morzem zobaczymy także Laurę Pergolizzi, znaną szerzej pod pseudonimem LP. Obecna jest ona w branży muzycznej już od kilkunastu lat, zarówno jako wokalistka, jak i autorka hitów dla największych nazwisk światowego popu - m.in. Cher, Rihanny, czy Christiny Aguilery.

Mocną postacią, która zawita na tegoroczny Open’er Festival Powered by Orange, jest ponadto Marina. Od czasu jej debiutu „The Family Jewels” z 2009 roku kroczy ona własną, niezależną ścieżką. Chociaż nie zabiega o miejsca na listach przebojów, wszystkie jej dotychczasowe albumy lądowały w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.

Wyjaśniło się także, że frontman The Strokes Julian Casablancas pojawi się na scenie w Gdyni aż na dwóch koncertach, gdyż na festiwalu wystąpi także założony przez niego, eksperymentalny zespół The Voidz. Powstał on w 2013 roku, a rok później ukazał się ich debiutancki album „Tyranny”, który szybko przyciągnął uwagę fanów muzycznej alternatywy. Jeszcze większe zamieszanie wywołało kolejne wydawnictwo „Virtue”. „To niezwykle hałaśliwy, bezkompromisowy album”, pisało Stereogum o płycie, którą magazyn The Rolling Stone nazwał wprost „zaraźliwą”.

Miłośników hip-hopu ucieszy natomiast wizyta jedynego z polskich, ogłoszonych ostatnio wykonawców, czyli Sokoła. Działa on na polskiej scenie rapowej od 20 lat i jest bezsprzecznie jednym z jej najważniejszych artystów. Pierwsze formacje, które współtworzył już pod koniec lat dziewięćdziesiątych - TPWC, ZIP Skład i WWO - oraz ich ówczesne produkcje, raz na zawsze określiły kanon polskiego hip-hopu. Dla Sokoła nie istnieją zamknięte ramy gatunkowe. Jest eksperymentatorem, który wiersze Różewicza czy Wyspiańskiego interpretuje z taką samą wrażliwością i celnością, co uliczne historie z mrocznych obszarów wielkiego miasta. Raz refleksja i introspekcja, raz wciągająca fabularna narracja - niezależnie od przyjętej formuły Sokół artystycznie wymyka się jakiejkolwiek oczywistości. Jego solowy album „Wojtek Sokół” jest jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń muzycznych w Polsce. Płyta uzyskała status złotej jeszcze w czasie preorderu, czyli bez ujawniania żadnego z utworów, czy tracklisty.

Dotychczas ogłoszono już występy w Gdyni ponadto takich gwiazd, jak m.in. Travis Scott, Swedish House Mafia, G-Eazy, The Smashng Pumpkins, Tom Walker, Greta Van Fleet, Anna Calvi, Idles, Jorja Smith, J Balvin, Kodaline, Rudimental, Vampire Weekend, The 1975

Na festiwal zaplanowany od 3 do 6 lipca nabywać można już także bilety i karnety w cenie od 279 do 699 zł.