Kolejne utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. płk. Dąbka

Okazuje się bowiem, że jest potrzeba wymiany całej sieci. Dlatego od 25 maja do 2 czerwca zamknięty zostanie wlot na skrzyżowanie od ul. płk. Dąbka. Kierowcy będą zmuszeni pojechać objazdem przez ul. Unruga.

- Skrzyżowanie ulicy płk. Dąbka z trasą Kwiatkowskiego to strategiczny węzeł komunikacyjny miasta, dlatego jest on modernizowany. To dla nas priorytet. Staramy się, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe. Jadący w kierunku Oksywia i z Oksywia będą mogli skorzystać z objazdu ulicą Unruga - powiedział Wojciech Folejewski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, prosząc jednocześnie o kilkudniową cierpliwość i wyrozumiałość uczestników ruchu.