Kolejne udogodnienia dla rowerzystów w Gdyni. Samorządowcy powoli domykają sieć tras rowerowych [zdjęcia]

Urzędnicy ogłosili już przetarg na budowę fragmentu ścieżki dla cyklistów wzdłuż alei Zwycięstwa, w rejonie skrzyżowania z ul. Stryjską. To stosunkowo krótki odcinek, jednak dla rowerzystów niezwykle istotny. Dzięki jego wybudowaniu bez najmniejszych przeszkód i konieczności jazdy po ulicy, bądź chodniku, będzie można dojechać ze Śródmieścia Gdyni i bulwaru Nadmorskiego aż do granicy z Sopotem. Rowerzyści domagali się tego od lat. Teraz ich postulaty zostaną spełnione.

- Celem tej inwestycji jest zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego w rejonie skrzyżowania al. Zwycięstwa i ul. Stryjskiej - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. - To newralgiczny fragment, który znacząco usprawni ruch rowerów w pobliżu Łużycka Office Park i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Długość tego odcinka to 153 metry. Budowa nie dotyczy tylko drogi rowerowej, ale przebudowany zostanie także chodnik oraz wjazd na stację paliw. Pojawi się próg zwalniający i nieprzejezdna wyspa. Zabezpieczone zostaną kable elektroenergetyczne oraz przebudowane sieci teletechniczne i sieć trakcyjna, zasilająca trolejbusy.

To nie koniec dobrych wiadomości dla rowerzystów. Wkrótce rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Chwarznieńskiej i Zaruskiego na Wiczlinie. Przy okazji tej inwestycji powstanie również krótki, ale ważny odcinek trasy rowerowej. Dzięki temu dzieci i młodzież z pobliskich osiedli bez żadnych przeszkód dotrą na dwóch kółkach do Szkoły Podstawowej 37 przy ul. Wiczlińskiej. Podpisano już umowę z wykonawcą na realizację prac, który otrzyma wynagrodzenie przekraczające 600 tysięcy złotych. Z rozpoczynającej się inwestycji cieszą się nie tylko dzieci i młodzież.

Czytaj także: Konkurs "Do pracy jadę rowerem" w Gdyni. Urzędnicy znowu zachęcają i rozdają nagrody

- Chwarzno i Wiczlino każdego dnia, niezależnie od pory roku, jest pełne osób aktywnie spędzających czas wolny, ale również wybierających się rowerem do pracy, czy szkoły - mówi Jakub Ubych, radny Gdyni, mieszkaniec tej dzielnicy. - Rozwój infrastruktury jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i odbywa się w sposób bardzo konsekwentny. Każdego roku udaje się realizować kolejne etapy, które po ukończeniu zapełniają się mieszkańcami, wśród których jest bardzo dużo dzieci. Co niezwykle ważne w tej inwestycji, jest ona bardzo kompleksowa. Jej realizacja to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.

Czytaj także: W Gdyni wypożyczysz rower cargo do przewożenia towarów. Ciekawa propozycja dla przedsiębiorców

Z obserwacji urzędników wynika, że rowerem dojeżdża do pracy i szkoły w Gdyni coraz więcej osób. Ten ekologiczny środek transportu jest w naszym mieście promowany. Do konkursu „Do pracy jadę rowerem”, organizowanego przez specjalistów z Zarządu Dróg i Zieleni, co roku przystępuje coraz więcej osób.

- Najważniejsze jest jednak, aby wszędzie w Gdyni można było bezpiecznie dojechać rowerem, bez obawy potrącenia przez samochód - mówi Miłosz Stępień z Orłowa. - To powinien być priorytet na kilka najbliższych lat.