Kolegiata w Gdyni wyniesiona do rangi bazyliki. Arcybiskup Głódź "Sto lat czekałaś Gdynio na ten dzień". Zobaczcie GALERIĘ ZDJĘĆ!

Kolegiata powstała z inicjatywy mieszkańców Gdyni wiosną 1924 r. Fundamenty położone zostały z kamienia stanowiącego balast jednego z pierwszych statków zagranicznych cumujących w nowym gdyńskim porcie. Świątynia ze względu na swoją małą powierzchnię mogła pomieścić jednocześnie zaledwie kilkaset stojących osób.

- Sto lat czekałaś Gdynio na ten dzień i sto lat oczekiwałaś świątynio na tę uroczystość - mówił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. - Drodzy kochani diecezjanie, przyszliście, aby głosić chwałę Matce Chrystusowej i oddać jej cześć z okazji ogłoszenia godności nadania tytułu bazyliki mniejszej Kolegiacie pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Od dzisiaj kolegiata będzie się nazywać Gdyńską Bazyliką Morską.

Świątynia była świadkiem II Wojny Światowej. Okupant zmienił ją na areszt tymczasowy, gdzie przetrzymywano wywożonych skazańców - elitę gdyńskiej władzy, nauczycieli, urzędników czy kapłanów. Z czasem przemianowano go na zbór luterański pod wezwaniem Marcina Lutra, którym pozostała do 1945. Do dzisiaj służy wiernym z Gdyni i pozostaje pamiątką oraz symbolem trudnych lat XX wieku.

Bazylika mniejsza (basilica minor) to tytuł honorowy, który papież nadaje kościołom wyróżniającym się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską. Podniesienie świątyni do rangi bazyliki, dla wiernych oznacza możliwość uzyskania odpustów z okazji różnych świąt kościelnych i parafialnych.