Kim jest ślimak Sam? Lektura nie tylko dla dzieci [KONKURS]

Jak się okazuje pierwszego dnia szkoły, ślimak Sam jest trochę inny niż reszta klasy. Nie może się zdecydować, czy jest chłopcem czy dziewczynką. Ze wstydu chowa się do skorupki, ale przecież nie może tak przeczekać wszystkich tych lat w szkole…

Kiedy w końcu wychyla różki z ukrycia, w klasie czeka na niego kapibara Magda, szkolna pedagożka, która wysyła go ze specjalnym zadaniem do lasu. Ślimak spotka tam inne niezwykłe zwierzęta i dowie się, że nie ma... jednego "prawidłowego" sposobu życia i tworzenia rodziny.

Książka, obrzucona przez jednych obelgami, a drugich - pochwałami - za poruszanie trudnego tematu gender została wyróżniona w VIII Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej i znalazła się na Liście Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Książka nie miała łatwego startu, tuż po ukazaniu się była krytykowana przez prawicowe media. Ślimakowi zarzucano, m.in. że szerzy „ideologię gender” i wypacza postrzeganie świata przez małe dzieci.

Nauczyciel Roku 2018, Przemysław Staroń na FB napisał: Mam tę książkę, ona pokazuje to, co nauka odnajduje w naturze, pokazuje pięknie. Uwielbiam tę książkę i ją polecam, gdzie się da.

Autorami książki o małym hermafrodycie są Jakub Szamałek, pisarz, scenarzysta gier komputerowych, absolwent Oksfordu, doktor archeologii po Cambridge oraz Maria Pawłowska, biolożka z doktoratem z Cambridge.

Autorzy piszą: „W tej książeczce chcieliśmy pokazać naszym młodszym i starszym czytelnikom i czytelniczkom, że modele rodziny, związków i tożsamości płciowych są w świecie przyrody niezwykle zróżnicowane. Wszystkie nasze historyjki o zwierzątkach mają swoje źródło w badaniach naukowych”.

