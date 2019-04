Kierowco, noga z gazu! Policja ruszyła z akcją „Wielkanoc”

Poranne utrudnienia w Trójmieście (22.02.2019). Dwa wypadki na obwodnicy. Tworzą się korki

W piątek rano doszło do dwóch wypadków na obwodnicy Trójmiasta. Na pasie w stronę Gdyni doszło do zderzenia auta osobowego z samochodem ciężarowym, sto metrów dalej doszło do zderzenia trzech aut.