Kiedy wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Jak głosować?

Wybory do europarlamentu 2019. Co warto wiedzieć?

Europarlament to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie UE mają prawo podejmować indywidualnie decyzje odnośnie dokładnego terminu głosowania – jedynym ograniczeniem narzuconym przez Parlament jest obowiązek odbycia wyborów parlamentarnych w tym samym tygodniu w każdym państwie należącym do UE.

W marcu ubiegłego roku Rada Parlamentu ustaliła, że okres wyborczy przypadnie między 23 a 26 maja 2019 roku.

Według tradycji wyborczej głosowanie rozpocznie się już w czwartek w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie czas na oddanie głosu trwa cztery dni i kończy się w niedzielę. Z kolei w niedzielę – 26 maja - głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich – w tym w Polsce.

Wybory do europarlamentu w Polsce odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 roku

Wybory do europarlamentu 2019. Co warto wiedzieć?

Członkowie UE ustalili zbiór wspólnych zasad, których najistotniejszą jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji proporcjonalnej. Jednakże warto zaznaczyć, że każde państwo posiada prawo do swobody w podejmowaniu decyzji odnośnie istotnych aspektów głosowania.

Wybory do europarlamentu. Swobody państw UE:

możliwość samodzielnego wybrania systemu wyborczego,

ustalenia granic okręgów głosujących i wieku uprawniającego do złożenia głosu,

posiadają pełnię praw w wyznaczaniu zasad prowadzenia kampanii wyborczej

posiadają pełnię praw ustanawianiu warunków prawa wyborczego.

Zagadnienia związane z wyborami parlamentarnymi są regulowane przez przepisy krajowe.

W skład ordynacji wyborczej – zbioru przepisów regulujących sposób przeprowadzenia głosowania - wchodzą:

System i progi wyborcze – państwo wyborcze może ustalić minimalny próg podziału mandatów. Próg ten nie może przekraczać 5 proc. - np. w Polsce.

Wybory do europarlamentu 2019. Okręgi wyborcze

Granice okręgów wyborczych – większość państw należących do UE funkcjonuje jako pojedyncze okręgi wyborcze. Wyjątek stanowią Belgia, Francja, Irlandia, Włochy i Stany Zjednoczone, które kraj podzieliły na szereg mniejszych okręgów wyborczych.

Okręgi powstałe z powodów administracyjnych i służące odzwierciedleniu podziału list istnieją w Holandii, Niemczech i Polsce.

Prawo do głosowania w wyborach europejskich – wiekiem uprawniającym do głosowania w większości państw jest ukończenie 18 roku życia. Wyjątek stanowi Austria, w której możliwość oddania głosu występuje od momentu ukończenia 16 lat.

Belgia, Luksemburg, Cypr i Grecja są państwami europejskimi w których głosowanie ma wymiar obowiązkowy – dotyczy on zarówno obywateli tych krajów, jak i obywateli innych państw należących do UE przebywających na ich terenie.

Kandydatura wyborcza – obywatel każdego państwa przynależącego do UE ma całkowite prawo do kandydowania w wyborach do PE w kraju aktualnie zamieszkiwanym.

Znaczna większość krajów europejskich zasady prowadzenia kampanii wyborczych opiera na zasadach wyborów władz krajowych.

Wybory do europarlamentu 2019. Ilu posłów wybieramy?

W kadencji 2014-2019 w PE zasiada 751 posłów. Jednakże wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE liczba ta zostanie zmniejszona do 705 europosłów.

Mimo całościowej obniżki poselskiej to w wypadku Polski – zyskamy o jeden mandat poselski więcej – dlatego też na łamach PE zasiądzie 52 posłów z Polski.

Na mocy 14 art. Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej określany jest przydział miejsc poselskich. Również w oparciu o niego Rada Europejska ma prawo do zmiany składu PE, z poszanowaniem trzech zasad:

minimalna liczba posłów odpowiadających jednemu państwu UE to 6, a maksymalna to 96,

liczba posłów przypadających na każde państwo członkowskie powinna być podzielona zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności, która polega na tym, że państwa o większym zasobie ludzkim mają więcej pozycji poselskich niż te od nich mniejsze,

całkowita liczba wszystkich posłów wraz z przewodniczącym nie powinna przekroczyć 705 osób.

Wybory do europarlamentu 2019. Dlaczego są ważne?

Parlament europejski jako instytucja o zasięgu międzynarodowym posiada ogromne możliwości w zarządzaniu i wyznaczaniu granic społecznych, broni słabszych i upokorzonych oraz stoi na straży przestrzegania praw człowieka. Co znajduje się w obrębie Parlamentu Europejskiego?

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE, których członkowie wyłaniani są na drodze bezpośrednich wyborach obywatelskich państw członkowskich. Parlament Europejski sprawuje pieczę nad zagadnieniami istotnymi społecznie – np. prywatność internetowa czy otwarcie unijnego rynku usług. Parlament Europejski jest jedną z najbardziej otwartych instytucji unijnych – wszystkie sesje i posiedzenia parlamentarne pozostają otwarte medialnie i publicznie. Parlament Europejski stoi na straży praw człowieka, nie boi się krytykować państw działających niezgodnie z kodeksem, wstawia się za słabszymi i skrzywdzonymi. Ma na uwadze dbanie o jednostkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Prowadzi liczne śledztwa mające na celu polepszenie warunków życiowych lub rozwiązanie konkretnych problemów światowych. Parlament Europejski jest miejscem zrzeszającym do współpracy ponad 700 polityków, mówiących 24 językami i występujących w imieniu ponad 500 milionów obywateli.

Wybory do europarlamentu 2019. Jak głosować?

Każdy z uprawnionych obywateli ma prawo do oddania głosu w lokalu okręgowej komisji wyborczej. Informacje na temat przynależności do danego okręgu wyborczego zostaną podane do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów. Za pomocą obwieszczenia dowiemy się o numerach, ulicach oraz siedzibach komisyjnych, do których zostaliśmy przydzieleni.

Głosowanie może odbyć się osobiście, korespondencyjnie, jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istniej możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania.

Zbliżające się wybory parlamentarne są wyborami jednodniowymi, których czas trwania zaczyna się o godzinie 7, a kończy o 21.

Nieodłącznym elementem umożliwiającym przystąpienie do wyborów jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie aktualnego dowodu osobistego.

W celu uzyskania kart wyborczych należy udać się do do stanowiska komisji wyborczej i okazać ważny dokument. Głosowania dokonuje się poprzez stawienie znaku X przy nazwisku kandydata.